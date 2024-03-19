Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя и своё жильё в паводок

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
В Подмосковье пришла метеорологическая весна, среднесуточная температура воздуха переходит к положительным отметкам. Активное таяние снега и льда вызвало угрозу паводков, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
Резкий подъём воды может даже за короткий период сильно осложнить жизнь домовладельцев, заявил замначальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин. Он поделился полезными рекомендациями, чтобы вода не застала врасплох.
По его словам, спасатели также советуют жителям запастись высокими резиновыми сапогами, изучить окрестности, найти удобные дороги или возвышенности.
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«Если вы живёте в зоне риска подтопления, подготовьтесь к удару стихии. Лучше всего взять с собой рюкзак, в который можно положить документы, тёплую одежду, деньги, лекарства, средства гигиены, еду и воду», – посоветовал Сорокин.
«При объявлении эвакуации придётся покинуть жильё до отступления воды, поэтому перед уходом лучше обезопасить дом. Рекомендуется отключить газ и электричество, погасить печь, плотно закрыть окна и двери, убрать запасы и вещи из подвала. Ценности лучше перенести на шкафы или на второй этаж. Если вы не успели покинуть здание, поднимитесь на крышу или возвышенность и подавайте сигналы спасателям: днём – светлым куском ткани, ночью – фонариком или экраном телефона» – подчеркнул Сорокин.Он добавил, что в случае эвакуации не стоит ехать на автомобиле, так как его может унести течением.
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Лора Луганская