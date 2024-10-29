В аргентинском городе Вилья-Хесель обрушилось 10-этажное здание отеля

Фото: istockphoto/Alessandro2802
Десятиэтажное здание, в котором располагался апарт-отель, обрушилось в аргентинском городе Вилья-Хесель в столичной провинции Буэнос-Айрес. На месте ведутся спасательные работы.
По сообщению местного телеканала TN, обрушение произошло около 1:30 ночи (7:30 по московскому времени). В момент ЧП в отеле было мало постояльцев. Всего под завалами могут находиться от семи до десяти человек, в том числе рабочие, которые проводили не согласованные с муниципалитетом строительные работы. Как сообщает телеканал, ещё месяц назад городские власти обязали владельцев отеля прекратить работы по модернизации здания, которые не были согласованы.
Спасателям удалось связаться с несколькими пострадавшими, которые оказались под завалами. Данных о погибших на данный момент не поступало. На месте работают пожарные и спасательные службы, медики и сотрудники службы безопасности. Также на место происшествия прибыл министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Хавьер Алонсо.
Читайте также:
Обрушение Дворца детского творчества на Кузбассе попало на видео
Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи
В Перу трехэтажный дом рухнул в реку в результате наводнения
Александр Бойцов