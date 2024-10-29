В аргентинском городе Вилья-Хесель обрушилось 10-этажное здание отеля

В феврале 2022 года в одну из больниц Темрюка поступила 10-месячная девочка. Ребенок случайно опрокинул на себя кружку с кипятком и получил ожоги. Врачи настояли на госпитализации, но заверили, что жизни ребенка ничего не угрожает. Ночью того же дня малышка скончалась в палате. Подробности – в материале «Радио 1».