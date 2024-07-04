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Обрушение Дворца детского творчеств на Кузбассе попало на видео

04 июля 2024, 13:47
Фото: istockphoto / Srdjanns74

Фото: istockphoto / Srdjanns74

В городе Белово Кемеровской области рухнул целый лестничный пролёт Дворца детского творчества с четвёртого по первый этаж.
В 112 отметили, что по счастливой случайности никто из детей не пострадал.

Десять сотрудников смогли эвакуироваться самостоятельно. Обломки не упали на проезжую часть, а приземлились во дворе, не причинив никому вреда.





Стоит отметить, что ученики покинули здание всего за несколько минут до обрушения. Занятия завершились в 15:00 по местному времени.

На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы и коммунальные службы. Они разбирают завалы.

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#ученики
#коммунальные службы
#112
#кемерово
В ДТП с грузовиком в Подмосковье пострадали три человека
04 июля 2024, 14:53

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Грузовой автомобиль столкнулся лоб в лоб с легковой машиной на 35-м километре трассы А-107 в районе села Ямкино Богородского округа, в результате аварии пострадали водитель и две пассажирки легковушки, все пострадавшие — 2002 года рождения, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Произошло лобовое столкновение грузовика и автомобиля ВАЗ-2114. Одна из пассажирок легковой машины смогла самостоятельно выбраться из разбитого автомобиля, а водителя и вторую пассажирку зажало в салоне смятыми металлическими конструкциями. Пострадавших освободили при помощи гидравлического инструмента прибывшие на место происшествия работники Мособлпожспаса», — говорится в сообщении.
После освобождения спасатели зафиксировали молодых людей на жёстких носилках и передали врачам скорой. Всех троих пострадавших отправили в Ногинскую районную больницу. Водителю грузовика помощь врачей не потребовалась.

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#богородский городской округ
#дтп
#грузовик
#спасатели
#мособлпожспас
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В Петербурге посетительнице фитнес-клуба откусили палец
В Петербурге посетительнице фитнес-клуба откусили палец после тренировки
04 июля 2024, 14:46

Фото: Фотобанк Московской области

В Санкт-Петербурге одна посетительница фитнес-клуба откусила другой палец после тренировки. Об этом сообщил портал 78.ru.
Инцидент произошел в клубе «Мой тайм фитнес» на улице Оптиков в Приморском районе города около 21:15. Ничего не подозревающая посетительница пошла в раздевалку, подошла к камере хранения и в этот момент на нее напала соседка по шкафчикам.

По словам пострадавшей, соседка два раза ударила ее по голове, женщина принялась защищаться, а дальше она уже ничего не помнила. Когда пришла в себя, увидела откушенный палец на полу и очень много крови. Находившиеся в раздевалке девушки-тренеры вызвали полицию и скорую, а напавшая в этот момент стояла и издевалась, рассказала собеседница издания.

«Думаю, что ее научили так нападать. Не знаю теперь, что она там должна рассказать или какие доказательства предоставить, чтобы свою адекватность подтвердить. Это какое-то сумасшествие», — поделилась эмоциями посетительница клуба.

Девушка предположила, что причиной нападения 45-летней женщины могло быть не понравившееся соседство. У пострадавшей клиентки ящики камеры находятся вверху, а у агрессивной дамы — внизу.

«Не знаю, может ей не понравилось, что я к ней пятой точкой повернулась. Ну или нога моя там была, не знаю», — рассказала посетительница.

Сейчас пострадавшей клиентки придется сдавать много анализов. Врачи предупредили ее, что при укусе в ее организм могли попасть микробы — ведь во рту их больше, чем в любых других местах. Вечером девушке предстоит идти на перевязку. Она планирует обратиться в полицию.

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#санкт-петербург
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В Подмосковье возник крупный пожар на складе деревянных паллетов
04 июля 2024, 14:40

Фото: istockphoto/grafoto

В подмосковном Новоивановском охвачен пламенем склад деревянных поддонов. Сам материал, из которого сделаны паллеты, способствует быстрому распространению огня.
В небо поднимается густой чёрный дым, который видно с разных концов города, передаёт телеграм-канал Readovka. Огонь уже перекинулся на соседнее здание. Судя по вывескам, там расположены магазины, следовательно внутри могут быть люди — покупатели и торговый персонал. Распространению огня способствует сильный ветер.

Местные жители рассказывают, что пожар на этом месте возникает стабильно раз в полгода. Причины, вызвавшие возгорание на этот раз, пока остаются неизвестными. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, пожарных машин не видно.

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В Петербурге боец СВО угрожал соседям отверткой и попал в больницу
04 июля 2024, 14:37

Фото: istockphoto / Iulianna Est

В Санкт-Петербурге боец СВО вернулся из госпиталя, угрожал соседям отверткой и плескался бензином, сообщили в Газета.ру.
Вечером накануне в Калининском районе Санкт-Петербурга был задержан участник СВО, который доставлял неудобства своим соседям.

«В Калининском районе Петербурга ловили участника СВО, который превратил жизнь соседей в кошмар. Несколько дней назад он завершил лечение в госпитале, но на фронт не вернулся», — говорится в публикации.

Ранее этот мужчина имел проблемы с законом, и соседи не надеялись, что после участия в боевых действиях он изменится.

По словам местных жителей, последней каплей, которая заставила их вызвать сотрудников правоохранительных органов, стало то, что военный начал бросаться на жильцов дома с отверткой, а затем разлил бензин вокруг себя и угрожал всех поджечь.

В результате полиция задержала мужчину, а также были вызваны медики скорой помощи. Врачи оказали бойцу необходимую помощь, успокоили его и отвезли в больницу для прохождения лечения.

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#сво
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Бывшая порнозвезда обвинила американского рэпера в секс-торговле
Mirror: рэпер P. Diddy обвиняется в секс-торговле
04 июля 2024, 14:26

Фото: IStock/Motortion

Рэпер P. Diddy (настоящее имя Шон Дидди Комбс) стал фигурантом нового иска, который подала бывшая порнозвезда. Она обвинила музыканта в секс-торговле, сообщает Mirror.
Девушка обвиняет артиста в том, что он принудительно заставил ее участвовать в половых актах с посетителями его вечеринок. Она утверждает, что в случае отказа организаторы этих вечеринок угрожали внести ее в черный список музыкальной индустрии.

Сам музыкант отвергает все обвинения. Его юридические представители охарактеризовали заявления девушки «захватом денег», «безосновательными» или «отвратительными».

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Британского писателя обвиняют в сексуальном насилии
РЕН ТВ: писателя Нила Геймана обвиняют в сексуальных домогательствах
04 июля 2024, 13:32

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Две женщины обвинили британского писателя Нила Геймана в сексуальном насилии, об этом сообщает РЕН-ТВ в своем Телеграм-канале.
Одна из жертв писателя является няней в его доме. С ее слов, Гейман изнасиловал ее при первой же встрече зимой 2022 года. Писатель утверждает, что полового контакта не было и при первой встрече они просто поцеловались по обоюдному согласию. Более того, в тот период у них были интимные отношения на протяжении трех недель, сообщает он.

Другой девушке было 18 лет, когда она встретила Геймана на автограф-сессии во Флориде в 2003 году. Она заявила, что спустя два года у них начались романтические отношения и писатель воспользовался ей против ее воли.

Полиция сообщила, что займется установлением всех обстоятельств произошедшего и выслушает все стороны.

Нил Гейман является автором бестселлеров «Американские боги» и «Звездная пыль». В 2013 году его «Океан в конце дороги» был признан книгой года на Британской национальной книжной премии.

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Малолетних мигрантов, жестоко избивших девочку в Нижнем Тагиле, не накажут
04 июля 2024, 12:56

Фото: istockphoto / PrathanChorruangsak

Дети мигрантов из Азербайджана, которые жестоко избили девочку в Нижнем Тагиле, не будут привлечены к ответственности. Правоохранительные органы не нашли в их действиях состава преступления.
Уголовное дело в отношении несовершеннолетних Рашида и Камала прекращено.

«В возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием состава преступления», — сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошёл с несовершеннолетней девочкой, которая подверглась нападению со стороны агрессивных подростков. Они били её ногами по животу и голове. В результате девочка была госпитализирована.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». Однако медицинская экспертиза не выявила у ребёнка каких-либо последствий для здоровья.

В результате единственным последствием для нападавших станет расследование дела о хулиганстве в отношении матери малолетних мигрантов. Она сама стала зачинщицей конфликта и участвовала в нём. Агрессоры жестоко избили девочку, но теперь они могут избежать серьёзного наказания.

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#избиение
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В столичном метро мужчина напал на подростков — видео
04 июля 2024, 12:33

Фото: istockphoto / mrohana

В Москве на станции метро «Царицыно» 34-летний мужчина напал на 17-летнего подростка, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
В прокуратуре действия мужчины квалифицировали как хулиганство. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.

«На станции метро «Царицыно» словесный конфликт произошёл между 34-летним мужчиной и двумя юношами 2007 года рождения. В ходе конфликта мужчина ударил 17-летнего юношу. Пострадавший получил медицинскую помощь. Мужчина был задержан», — говорится в сообщении прокуратуры.



Ранее взрослый мужчина на самокате врезался в пятилетнего ребенка на Красной площади в Москве, когда тот гулял с отцом. Самокатчик скрылся. В результате столкновения ребенок упал и получил травму головы.

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#подросток
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В Подмосковье спасли котёнка, застрявшего в самодельном душе
04 июля 2024, 12:15

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Котёнка, застрявшего в самодельной душевой кабинке на дачном участке в СНТ деревни Золотилово Сергиево-Посадского округа, спасли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«О том, что котёнок срочно нуждается в помощи, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщила хозяйка участка, на котором стояла самодельная неработающая душевая. Она рассказала, что котёнок залез в сливное отверстие, провалился внутрь, а вылезти не может. Самостоятельно вызволить котёнка женщина не смогла», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели выяснили, что душевая состоит из вкопанной в землю бочки, на которую уложен пол и установлен душевой поддон. С разрешения хозяйки спасатели бензопилой выпилили пол и сняли поддон. Так они смогли добраться до животного.

Котёнок был так слаб и напуган, что не мог двинуться с места, поэтому спасатели спустились в бочку и помогли ему выбраться.

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