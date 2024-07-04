Обрушение Дворца детского творчеств на Кузбассе попало на видео

Фото: istockphoto / Srdjanns74
В городе Белово Кемеровской области рухнул целый лестничный пролёт Дворца детского творчества с четвёртого по первый этаж.
В 112 отметили, что по счастливой случайности никто из детей не пострадал.
Десять сотрудников смогли эвакуироваться самостоятельно. Обломки не упали на проезжую часть, а приземлились во дворе, не причинив никому вреда.
Стоит отметить, что ученики покинули здание всего за несколько минут до обрушения. Занятия завершились в 15:00 по местному времени.
На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы и коммунальные службы. Они разбирают завалы.
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Десять сотрудников смогли эвакуироваться самостоятельно. Обломки не упали на проезжую часть, а приземлились во дворе, не причинив никому вреда.
Стоит отметить, что ученики покинули здание всего за несколько минут до обрушения. Занятия завершились в 15:00 по местному времени.
На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы и коммунальные службы. Они разбирают завалы.
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Мира Полтева