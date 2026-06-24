В Арзамасе 12-летний зацепер получил перелом черепа после прыжка с автобуса

24 июня 2026, 17:07

Фото: iStock/Milos-Muller

В Арзамасе 12-летний мальчик сильно пострадал, прокатившись на бампере автобуса. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Нижегородской области в своем телеграм-канале.





По данным ведомства, все произошло 23 июня, когда подросток зацепился за заднюю часть автобуса, проехал несколько метров и спрыгнул на дорогу. При падении он получил закрытый перелом свода основания черепа, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. После этого пострадавшего экстренно госпитализировали.



В Госавтоинспекции напомнили об опасности такого способа передвижения, а также призвали родителей регулярно объяснять детям недопустимость подобных развлечений на транспорте.



Ранее сообщалось, что в Москве задержали 27-летнего машиниста, который в одном из мессенджеров вербовал подростков, проявляющих интерес к зацепингу.