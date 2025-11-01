Достижения.рф

В Москве машинист пригородного поезда вербовал подростков в зацеперы

Фото: iStock/Evgeniy Akimenko

В Москве задержан 27-летний машинист, который через Telegram вербовал подростков, интересующихся зацепингом — опасными поездками снаружи вагонов. Об этом сообщает Mash.



По версии следствия, мужчина находил несовершеннолетних в соцсетях и создавал закрытые группы, где давал советы о том, как «кататься» на электричках и не погибнуть. Он активно пропагандировал зацепинг, подталкивая школьников «проверить себя на слабо».

Кроме того, машинист публиковал собственное расписание и сообщал, на каких станциях Павелецкого направления его поезд будет делать остановки, чтобы желающие могли «попробовать адреналин».

Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до трёх лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают всех участников групп и возможных пострадавших.

Иван Мусатов

