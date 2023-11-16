В Астрахани обрушилась часть жилого дома

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В Астрахани обрушилась часть здания жилой пятиэтажки на площади Вокзальной, 1а. Под завалами могут находиться люди. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
В настоящее время точная причина обрушения неизвестна, но жильцы говорят, что, возможно, в одной из квартир, прорвало батарею.
Губернатор Астрахани Игорь Бабушкин подтвердил информацию. На место уже прибыли спасатели ГУ МЧС России по Астраханской области.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области на территории воинской части разгорелся пожар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Губернатор Астрахани Игорь Бабушкин подтвердил информацию. На место уже прибыли спасатели ГУ МЧС России по Астраханской области.
«В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома. Оперативные службы на месте. По моему поручению создан оперативный штаб», — сообщил Бабушкин .Для жильцов дома открыли телефонную горячую линию. Подробности происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области на территории воинской части разгорелся пожар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак