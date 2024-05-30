В Астрахани преподаватель колледжа домогался студентов

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В астраханском колледже педагог, преподававший физику, домогался двух первокурсников, обещая им хорошие оценки. Обоим юношам ещё не исполнилось 18 лет.
Преподаватель пытался принудить студентов к действиям сексуального характера, передаёт «РЕН ТВ». Он гладил их, говорил скабрезности, прикасался к интимным местам, обещая поставить им высокие оценки, если они «будут послушными».
Первокурсники не оценили такой повышенной педагогической опеки и написали заявление в полицию. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело. Преподаватель уже признался в противоправных действиях и написал явку с повинной. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Александр Бойцов