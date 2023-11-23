Пятимесячная девочка погибла в аварии под Магнитогорском

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В ДТП под городом Магнитогорск Челябинской области погибла пятимесячная девочка, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
Трагедия произошла на 202 км автодороги Чебаркуль —Уйский — Сурменево — Магнитогорск 23 ноября.
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и остановился посреди дороги. Двигавшаяся по встречке машина влетела в первую, отбросив её в кювет. Находившаяся в вытолкнутой с дороги машине пятимесячная девочка погибла на месте. Другие участники ДТП получили травмы различной степени тяжести.
В Госавтоинспекции отметили, что в автомобиле, в котором перевозили ребенка, не было специального детского кресла. Скорее всего, девочка ехала у матери на руках.
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Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и остановился посреди дороги. Двигавшаяся по встречке машина влетела в первую, отбросив её в кювет. Находившаяся в вытолкнутой с дороги машине пятимесячная девочка погибла на месте. Другие участники ДТП получили травмы различной степени тяжести.
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Евгения Парфентьева