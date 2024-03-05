В Башкирии сатанист съел сердце пенсионера для избавления от недуга

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В Куюргазинском районе Башкирии произошёл страшный эпизод, достойный фильма ужасов. Сатанист съел сердце пожилого мужчины, потому что его об этом попросили тёмные силы.
Эркинджон зашёл к нему в дом, три раза ударил дедушку топором, а потом вырезал у него орган кровоснабжения. Поедать сердце пенсионера мужчина начал тут же, на остановке около дома. Недоеденное он отдал полумёртвой от страха бабушке, ожидавшей автобус, и попросил похоронить. Каннибала задержали и поместили под стражу на два месяца. Он уже во всём сознался.
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Александр Бойцов