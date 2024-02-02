СК: Суд в Астрахани вынес приговор россиянину за похищение и убийство людей

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Суд в Астраханской области вынес приговор местному жителю, который ограбил и похитил двух человек в 2002 году, об этом сообщили в Следственном комитет по региону.
Как удалось установить следствию, летом 2002 года в астраханском селе Черный Яр трое преступников похитили бизнесмена и его знакомую. Девушку вывезли в степь, где связали задушили, а парня спрятали в багажник. Подельники отправились к отцу похищенного, избили его и стали требовать выкуп. Мужчине удалось отбиться от злоумышленников и обратиться за помощью в полицию. Похищенного молодого человека они бросили в багажнике его же автомобиля.
Тогда удалось задержать только двоих фигурантов дела их трёх. Третий преступник был задержан в 2023 году.
Астраханский областной суд вынес ему обвинительный приговор с наказанием в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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Тогда удалось задержать только двоих фигурантов дела их трёх. Третий преступник был задержан в 2023 году.
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Евгения Парфентьева