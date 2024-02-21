Мадуро собрался приехать в Москву после выборов, чтобы поздравить Путина

Фото: Пресс-служба МИД России
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что хотел бы приехать в Москву после президентских выборов в России. Об этом пишет РИА Новости.
«Я бы хотел сразу после выборов приехать в Москву. Поздравить президента Путина с победой», — отметил Мадуро.В свою очередь, Сергей Лавров заявил о том, что Россия, как председатель БРИКС в 2024 году, будет всемерно способствовать сближению официального Каракаса с объединением.
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