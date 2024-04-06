В Белгороде объявлена ракетная угроза в результате обстрелов ВСУ

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В Белгороде и Белгородской области объявлена ракетная опасность , сообщается в Telegram-канале мэрии.
«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – говорится в сообщении.
В ночь и утро пятницы 5 апреля 53 беспилотных летательных аппарата совершили попытки атак на территории России. По данным Министерства обороны, системы ПВО сбили 44 беспилотника над Ростовской областью и шесть – над Кубанью. Беспилотники также были атакованы в Саратовской, Курской и Белгородской областях.
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