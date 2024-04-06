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В Польше подняли военную авиацию

ВС Польши подняли авиацию в небо после «интенсивных действий России»
06 апреля 2024, 06:19
Фото: iStock/javarman3

Фото: iStock/javarman3

В связи с «интенсивными» действиями России на Украине польская и союзная авиация поднялась в небо над республикой. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши в социальной сети X.
«Сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что начаты «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства» Польши и ведется мониторинг ситуации.



Ранее сообщалось об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в результате удара ВС РФ по Харькову.

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В Харькове повторно прозвучали взрывы
В Харькове прогремели повторные взрывы
06 апреля 2024, 03:58

Фото: РИА Новости/Ахмет Абед

Повторные взрывы прогремели в Харькове, сообщается в Telegram-канале ТСН.
«Харьков – снова взрывы», – говорится в сообщении украинского телеканала.

В городе продолжает звучать воздушная тревога.

Ранее сообщалось об уничтожении склада боеприпасов ВСУ после удара ВС РФ.

До этого стало известно о серии взрывов, прогремевших в Харькове. Кроме того, по состоянию на 00:30 по московскому времени в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Украине осудили слова Столтенберга о целях НАТО
Политолог Карасев: Столтенберг раскрыл истинные цели НАТО
06 апреля 2024, 03:21

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о реальных целях альянса в отношениях с Киевом, заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу «Вышка».
Ранее генеральный секретарь заявил, что конфликт на территории Украины соответствует интересам НАТО в обеспечении собственной безопасности.

«Вы понимаете, как переворачивается идея? И это называется новой стратегией НАТО по сдерживанию России руками и жизнями украинцев. Мы же так не договаривались!» – отметил Карасев.

Политолог отметил, что Киев хочет полноправного членства в альянсе, который должен обеспечить Украине безопасность и «надежные и адекватные гарантии».

Также он посетовал на то, что Йенс Столтенберг рассказал о реальных целях НАТО в отношении Украины, которая призвана играть сдерживающую роль для «спокойной жизни» членов альянса.

Ранее на Украине заявили, что Германия и США не желают принимать страну в НАТО.

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Российские военные поразили склад ВСУ в Харькове
Украинский склад боеприпасов поражен после удара ВС РФ по Харькову
06 апреля 2024, 03:12

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

В Харькове, предварительно, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщает представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает ТАСС.
«00:20 [по московскому времени], два прилета в черте города, очень громко и объемно», – уточнил он.

Ранее «Радио 1» сообщало о серии взрывов, прогремевших в Харькове. Кроме того, по состоянию на 00:30 по московскому времени в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
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#боеприпасы
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#вс рф
#харьков
#владимир путин
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В Харькове прогремело множество взрывов
Мэр Харькова Игорь Терехов: В городе прогремели взрывы
06 апреля 2024, 01:30

Фото: iCost/RamonCast

В Харькове прогремели множественные взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
По состоянию на 00:30 по московскому времени в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Харьков прибыла группа иностранных наемников.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#харьков
#взрыв
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#сво
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Конфликт на Украине важен для безопасности НАТО, заявил Столтенберг
Столтенберг: Боевые действия на Украине важны для НАТО
05 апреля 2024, 23:59

Фото: iStock/Michele Ursi

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт в Украине необходим НАТО для обеспечения собственной безопасности.
«Это важно для всего НАТО, для нашей безопасности. То, что делаете вы (украинцы) – это важно для всех нас», – отметил генеральный секретарь на встрече с журналистами вместе с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Генсек подчеркнул, что поддержка Киева со стороны Альянса определяется собственными интересами безопасности. Ее не нужно воспринимать как благотворительность, добавил Столтенберг.

В то же время Кулеба пожаловался на российскую агрессию. По его словам, украинская экономика разрушается, потому что не может противостоять России.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не сможет принять Украину по схеме ЕС.

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#йенс столтенберг
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#украина
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В Николаевской области прогремели взрывы
«Страна.ua»: В Николаевской области прогремела серия взрывов
05 апреля 2024, 22:32

Фото: iStock/Roman Novitskii

На Украине в городе Очаков Николаевской области прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Очакове Николаевской области», — говорится в публикации.

Уточняется, что в настоящее время официальной информации о взрывах не поступало, в регионе воздушная тревога не объявлена.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#воздушная украина
#взрывы
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AC: Украине придется выплачивать кредиты США как военные контрибуции
05 апреля 2024, 19:53

Фото: РИА Новости/Стрингер

Если Киеву предоставят американские кредиты, то ему придётся выплачивать их как военные контрибуции. Об этом сообщил редактор американского журнала American Conservative Джуд Руссо.
По словам Руссо, данные кредиты станут существенным бременем для украинского бюджета. Он также отметил, что это сделает Киев еще слабее.

Руссо усомнился в перспективах Украины в вопросе осуществления кредитных выплат, по его мнению, при наличии потенциала украинская экономика показала бы результаты до наступления конфликта, однако этого не случилось.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Североатлантического альянса не предложат Украине вступить в блок на саммите в июле. Против приема Украины в организацию все также выступают США и Германия.

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В Севастополе объявили воздушную тревогу
05 апреля 2024, 19:46

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что дым, который жители заметили в районе Севастопольской бухты, вызван применением табельных средств маскировки.

В своём канале губернатор опубликовал видео, на котором слышна воздушная тревога. Подпись к нему призывала горожан быть внимательными.

Незадолго до сообщения о начале воздушной тревоги сообщалось о временном перекрытии движения на Крымском мосту. В настоящее время оно ещё не восстановлено.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в небе над Ростовской области средства ПВО сбили 44 беспиолотника.

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#крымский мост
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Полиция разбирается в ситуации с выброшенной в Шебекино помощью для бойцов СВО
05 апреля 2024, 19:27

Фото: iStock/Jovanmandic

В Белгородской области на помойке в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа нашли гуманитарную помощь, которая предназначена для бойцов спецоперации. Об этом сообщает ГТРК «Белгород».
Дворник обнаружил несколько мусорных контейнеров, заполненных коробками. Он сразу же сообщил о своей находке волонтерам.

Уточняется, что в мусорных баках были найдены лекарства, предметы личной гигиены, продукты и одежда для солдат. Россияне сняли все на видео, которое сейчас изучают сотрудники правоохранительных органов.

По данным источника, инцидент крайне возмутил население поселка, поскольку многие местные жители сами изготавливают гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Примечательно, что выброшенными оказались иконы и письма и для военных.

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