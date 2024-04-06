В Польше подняли военную авиацию

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В связи с «интенсивными» действиями России на Украине польская и союзная авиация поднялась в небо над республикой. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши в социальной сети X.
«Сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины», – говорится в сообщении.
Отмечается, что начаты «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства» Польши и ведется мониторинг ситуации.
Ранее сообщалось об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в результате удара ВС РФ по Харькову.
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Александр Климов