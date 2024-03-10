В Белгородской области задержали двух парапланеристов, приняв их за диверсантов

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В Белгородской области в 20 километрах от российско-украинской границы были задержаны два парапланериста. Пограничники приняли их за диверсантов ВСУ, пытающихся проникнуть на территорию России, используя тактику ХАМАС.
Прибыв на место, пограничники задержали двух гражданских любителей парапланеризма. На всякий случай их личности проверяются на предмет возможного сотрудничества с украинскими спецслужбами. Напомним, 7 октября 2023 года подобным образом на территорию Израиля проникли бойцы исламистской радикальной группировки ХАМАС.
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