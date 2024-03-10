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В Белгородской области задержали двух парапланеристов, приняв их за диверсантов

10 марта 2024, 15:46
Фото: istockphoto/Servet TURAN

Фото: istockphoto/Servet TURAN

В Белгородской области в 20 километрах от российско-украинской границы были задержаны два парапланериста. Пограничники приняли их за диверсантов ВСУ, пытающихся проникнуть на территорию России, используя тактику ХАМАС.

Как сообщает телеграм-канал Mash, инцидент произошёл сегодня, 10 марта, около 13:00 неподалёку от села Новая Нелидовка в Белгородском районе. Оптико-электронная система наблюдения противовоздушной обороны зафиксировала появление в небе «неидентифицированных объектов». По тревоге были подняты бойцы дежурного подразделения пограничной службы ФСБ России.

Прибыв на место, пограничники задержали двух гражданских любителей парапланеризма. На всякий случай их личности проверяются на предмет возможного сотрудничества с украинскими спецслужбами. Напомним, 7 октября 2023 года подобным образом на территорию Израиля проникли бойцы исламистской радикальной группировки ХАМАС.

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#белгородская область
#граница
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#хамас
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Умер президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский
10 марта 2024, 16:10

Фото: iStock/SergeyPankratov

На 74-м году жизни скончался президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский, пишет информационное агентство ТАСС.
Информацию о смерти Лунтовского подтвердил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он выразил соболезнования близким и отметил, что Лунтовский внес большой вклад в развитие банковской системы.

Прежде сообщалось, что в Москве умер бывший премьер СССР Рыжков. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#банк
#россия
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ВСУ атаковали Новгородскую область
10 марта 2024, 15:54

Фото: iStock/vadimrysev

В Новгородской области сбит беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин.
По его словам, дрон был обнаружен и перехвачен системой ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

Прежде сообщалось, что в результате атаки ВСУ Харьковской области, пострадал один человек. Дрон был сброшен на грузовик с углем. Пострадавший мужчина госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#пво
#всу
#бпла
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Пилоты пассажирского самолета уснули во время рейса
Metro: в Индонезии самолет сбился с курса из-за уснувших на полчаса пилотов
10 марта 2024, 15:40

Фото: iStock/Diy13

Два пилота авиакомпании Batik Air уснули во время рейса, сообщает Metro.
На борту воздушного судна находились 153 пассажира. В результате инцидента пострадавших нет, самолет лишь немного отклонился от курса.

Один из пилотов вовремя проснулся и сумел вернуться на прежнюю траекторию полета. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Пилоты от работы отстранены, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Известно, что один из летчиков попросил его подменить на время отдыха, однако вскоре уснул и второй командир судна.

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#самолет
#проверка
#рф
#пилоты
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В Подмосковье шестиклассницы обвинили тренера спортшколы в домогательствах
10 марта 2024, 15:13

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

В подмосковной Электростали детского тренера по боксу подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Заявления на него написали родители двух шестиклассниц.
Девочки-одноклассницы вместе занимаются в местной детской «Школе бокса», передает телеграм-канал SHOT. Придя домой после тренировки, школьницы пожаловались, что тренер приставал к ним. По словам 12-летних подруг, наставник зашёл в раздевалку, когда они переодевались, и начал хватать их за грудь. Испуганные и смущённые юные спортсменки прибежали домой и всё рассказали матерям, а те уже обратились в полицию.

Девочки учатся в одном классе и вместе ходят на тренировки по боксу. Обе воспитываются в благополучных семьях. В отношении действий 36-летнего тренера региональным управлением Следственного комитета РФ инициирована проверка, по результатам которой будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела.

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#рф
#подмосковье
#электросталь
#бокс
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В Петербурге вандалы в очередной раз осквернили Медный всадник
10 марта 2024, 14:49

Фото: istockphoto/Remains

В с Санкт-Петербурге вандалы во второй раз за две недели осквернили памятник основателю города Петру Первому на Сенатской площади. На Медный всадник справили малую нужду и исписали его граффити.
Сообщение об инциденте поступило в полицию в ночь на 10 марта, сообщает портал 78.ru. Очевидец рассказал, что группа из семи-восьми человек бесчинствует около Медного всадника. Они помочились на памятник, разрисовывали его граффити. Один из хулиганов демонстрировал свои половые органы и выкрикивал непристойности в адрес русских.

Прибывший на место наряд полиции никого не обнаружил. При просмотре камер наружного видеонаблюдения инцидент также не подтвердился. По факту поступившей информации организована проверка.

Напомним, в конце февраля в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой молодой человек мочится прямо на памятник Петру Первому, а его товарищ снимает это, не скупясь на непристойные комментарии. Тогда «писающего мальчика» быстро нашли. Им оказался 17-летний житель Выборгского района Ленинградской области, который назвал ролик «постановочным видео».

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#санкт-петербург
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Интернат в Санкт-Петербурге загорелся из-за неисправного вейпа
10 марта 2024, 14:34

Фото: iStock/Bilanol

Интернат загорелся в Санкт-Петербурге из-за неисправного вейпа. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на Мойке».
В результате инцидента пострадал подросток. 15-летнего воспитанника доставили в больницу.

По информации портала, возгорание произошло из-за неисправности вейпа. Очагом пожара стал матрас. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб эвакуировали 16 детей.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в жилом доме Серпухова произошёл пожар после взрыва газа, 6 человек пострадали.

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#санкт-петербург
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Житель Белгородской области угрожал взорвать опору ЛЭП из-за отключения света
10 марта 2024, 11:25

Фото: istockphoto/TebNad

Житель посёлка Сажное в Яковлевском районе Белгородской области остался без электричества после внезапного отключения. После этого он угрожал коммунальщикам, что взорвёт опору линии электропередачи, если свет не появится.
Свет в доме белгородца отключили в разгар празднования Международного женского дня, то есть 8 марта, передает телеграм-канал SHOT. Мужчина позвонил в коммунальную службу, но конструктивного диалога по какой-то причине не получилось и он не получил гарантий, что подача электроэнергии будет восстановлена в ближайшее время.

Тогда взвинченный домовладелец заявил коммунальщикам, что если свет не дадут до конца дня, он взорвёт ближайшую опору линии электропередачи (ЛЭП) и оставит без электричества весь район. Для осуществления угрозы у него имеется граната, пояснил белгородец.

К угрозам расстроенного абонента в коммунальных службах отнеслись серьёзно. Через некоторое время к мужчине приехали полицейские и задержали его. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения об акте терроризма.

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#терроризм
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Фура загорелась после падения двух БПЛА в Белгородской области
10 марта 2024, 10:31

Фото: iStock//Diy13

ВСУ атаковали окраину города Строитель в Белгородской области. В результате падения дронов, загорелась фура. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
БПЛА противника были сбиты системой ПВО, отметил губернатор.

Пострадавших в результате происшествия нет. На месте инцидента работают экстренные службы.

Прежде сообщалось, что ВСУ атаковали Курскую область с использованием безбилетников. Один из дронов рухнул на жилой дом, в котором находились люди. Женщина скончалась на месте, ее супруг доставлен в больницу с обширными ожогами. Специальные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

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#белгородская область
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В хостеле на севере Москвы до смерти забили пенсионера
10 марта 2024, 10:16

Фото: iStock/nito100

В одном из хостелов, расположенных на севере Москвы нашли тело убитого постояльца, пишет «МК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На теле 64-летнего мужчины были обнаружены следы избиения.

По подозрению в убийстве задержан знакомый погибшего. В настоящее время он доставлен в правоохранительные органы, выясняются обстоятельства произошедшего. Как сообщает столичная прокуратура, причиной убийства стала «личная неприязнь».

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Прежде сообщалось о массовой драке между мигрантами в Балашихе. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#убийство
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