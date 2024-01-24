В РФ ликвидирован полковник-диверсант ГУР МО

Фото: istockphoto/Irina Piskova
На территории РФ ликвидировали полковника-диверсанта ГУР МО Украины Олега Бабия.
Об этом сказано на сайте украинского разведывательного управления. Сообщается, что офицера уничтожили 30 августа 2023 года. Его группа оказалась в засаде, когда возвращалась с диверсионного задания на территории РФ.
Бабий выполнил девять вылазок в РФ в составе разведывательной группы, преодолев более 600 км.
Минобороны РФ данную информацию пока не прокомментировало и не подтвердило.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины несут просто катастрофические потери. Об этом свидетельствуют быстро расширяющиеся военные кладбища. К такому выводу пришёл побывавший в зоне боевых действий военный корреспондент испанской газеты El Mundo Хавьер Эспиноса. Он написал об очень серьёзных потерях с украинской стороны и о постоянно увеличивающихся кладбищах в Харькове, Днепропетровске и Запорожье.
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Бабий выполнил девять вылазок в РФ в составе разведывательной группы, преодолев более 600 км.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины несут просто катастрофические потери. Об этом свидетельствуют быстро расширяющиеся военные кладбища. К такому выводу пришёл побывавший в зоне боевых действий военный корреспондент испанской газеты El Mundo Хавьер Эспиноса. Он написал об очень серьёзных потерях с украинской стороны и о постоянно увеличивающихся кладбищах в Харькове, Днепропетровске и Запорожье.
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Мария Фирсова