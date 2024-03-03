В Белоруссии впервые возбуждено уголовное дело за отрицание геноцида

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Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Министерства внутренних дел Республики Беларусь впервые возбудило уголовное дело за отрицание геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил ТАСС.
Правоохранители задержали 54-летнего минчанина, который являлся администратором группы в одной из популярных социальных сетей. С ноября 2021 года он публиковал в своем сообществе посты на историческую тематику, где утверждал, что зверства, совершенные на территории Беларуси, ошибочно приписываются нацистским оккупантам. К примеру, задержанный писал, что трагедия в деревне Хатынь, где фашисты сожгли более 140 мирных жителей, произошла от рук партизан.
По запросу следователей была проведена лингвистическая экспертиза. Её результат говорит о том, что в публикациях задержанного имеются утверждения об отсутствии вины немецко-фашистских захватчиков в гибели жителей Хатыни. Следственное управление по городу Минску возбудило в отношении задержанного уголовное дело по статье 130-2 Уголовного кодекса Беларуси за отрицание геноцида белорусского народа.
Псевдоисторика арестовали. Начальник отдела ГУБОПиК МВД Евгений Пилецкий сообщил, что задержанный является первым в Беларуси, кто привлечён к уголовной ответственности за отрицание геноцида белорусского народа.
Во время Великой Отечественной войны белорусский народ стал одной из основных мишеней нацистских оккупантов. На территории Беларуси было уничтожено более двух миллионов мирных жителей. Трагедия в Хатыни стала одним из символов жестокости и варварства, которым подвергалась Беларусь.
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По запросу следователей была проведена лингвистическая экспертиза. Её результат говорит о том, что в публикациях задержанного имеются утверждения об отсутствии вины немецко-фашистских захватчиков в гибели жителей Хатыни. Следственное управление по городу Минску возбудило в отношении задержанного уголовное дело по статье 130-2 Уголовного кодекса Беларуси за отрицание геноцида белорусского народа.
Во время Великой Отечественной войны белорусский народ стал одной из основных мишеней нацистских оккупантов. На территории Беларуси было уничтожено более двух миллионов мирных жителей. Трагедия в Хатыни стала одним из символов жестокости и варварства, которым подвергалась Беларусь.
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Сергей Калугин