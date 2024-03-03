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В Белоруссии впервые возбуждено уголовное дело за отрицание геноцида

03 марта 2024, 12:12
Фото: iStock/FOTOKITA

Фото: iStock/FOTOKITA

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Министерства внутренних дел Республики Беларусь впервые возбудило уголовное дело за отрицание геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил ТАСС.
Правоохранители задержали 54-летнего минчанина, который являлся администратором группы в одной из популярных социальных сетей. С ноября 2021 года он публиковал в своем сообществе посты на историческую тематику, где утверждал, что зверства, совершенные на территории Беларуси, ошибочно приписываются нацистским оккупантам. К примеру, задержанный писал, что трагедия в деревне Хатынь, где фашисты сожгли более 140 мирных жителей, произошла от рук партизан.

По запросу следователей была проведена лингвистическая экспертиза. Её результат говорит о том, что в публикациях задержанного имеются утверждения об отсутствии вины немецко-фашистских захватчиков в гибели жителей Хатыни. Следственное управление по городу Минску возбудило в отношении задержанного уголовное дело по статье 130-2 Уголовного кодекса Беларуси за отрицание геноцида белорусского народа.


Псевдоисторика арестовали. Начальник отдела ГУБОПиК МВД Евгений Пилецкий сообщил, что задержанный является первым в Беларуси, кто привлечён к уголовной ответственности за отрицание геноцида белорусского народа.

Во время Великой Отечественной войны белорусский народ стал одной из основных мишеней нацистских оккупантов. На территории Беларуси было уничтожено более двух миллионов мирных жителей. Трагедия в Хатыни стала одним из символов жестокости и варварства, которым подвергалась Беларусь.

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#мвд
#уголовное белоруссия
#великая отечественная война
#уголовное дело
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В Берлине проводят антитеррористическую операцию по делу «Фракции Красной армии»
03 марта 2024, 12:38

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Берлине спецназ проводит антитеррористическую операцию по делу «Фракции Красной армии», об этом сообщает Bild.
«Спецназ проводит операцию в берлинском районе Фридрихсхайн рано утром в воскресенье. Также при этом слышны выстрелы», — сообщил автор статьи.

Отмечается, что эта операция проводится в рамках дела «Фракции Красной армии» (RAF).

В настоящий момент известно о двух задержанных. Пострадавших, предварительно, нет.

Ранее в Берлине задержали участницу RAF Даниэлу Клетте. Её подозревают в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991 году. Женщину разыскивали на протяжении более чем 30 лет.

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#германия
#террористы
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НАК: Ликвидированные в Карабулаке боевики были приверженцами ИГ*
03 марта 2024, 12:12

Фото: iStock/zabelin

Шестеро боевиков, ликвидированных в Карабулаке, были приверженцами ИГ*, об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Напомним, вечером 2 марта в городе Карабулак Республики Ингушетия ввели режим контртеррористической операции (КТО). Правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия и обнаружили в одной из квартир боевиков, которые намеревались совершить теракты на территории региона. Преступники дали отпор силовикам, завязалась перестрелка. Жителей близлежащих домов экстренно эвакуировали, район оцепили.

Позже стало известно, что всех шестерых боевиков удалось успешно ликвидировать. Никто из жителей Карабулака не пострадал.

Как сообщили в НАК, преступники были приверженцами ИГ*, их личности предварительно установлены.

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#террористы
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В Москве дочь актёра Хабенского госпитализировали с заболеванием лёгких
03 марта 2024, 12:01

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве дочь российского артиста Константина Хабенского госпитализировали с заболеванием лёгких, об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
По информации СМИ, семилетней девочке стало очень плохо вечером второго марта. Она находилась с бабушкой в их столичной квартире.

Ребёнку экстренно вызвали скорую помощь, специалисты которой настояли на госпитализации ребёнка. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Отчего именно стало плохо девочке — не сообщается, однако, по информации Mash, у семилетняя Александра страдает от некой болезни лёгких.

Напомним, в браке со второй женой у Хабенского родились две дочери: старшая Александра и младшая Вера.

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#москва
#госпитализация
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В Люберцах грузовик едва не отсек ногу женщине
03 марта 2024, 11:32

Фото: istockphoto / Mihajlo Maricic

В подмосковном городе Люберцы женщине едва не отсекло ногу погрузочной платформой грузовика. Об этом сообщает телеграм-канал «Readovka».
Пострадавшая пыталась помочь водителю аккуратно сдать назад. Мужчина за рулем грузовика не смог остановиться вовремя и погрузочная платформа, прикрепленная к задней части транспорта, прижала острой гранью ногу женщины.

Нога осталась на месте, пострадавшей удалось устоять и не упасть. Информация о состоянии женщины в данный момент уточняется.

Ранее сообщали, что в Новосибирске электропоезд насмерть сбил девочку, которая переходила железнодорожные пути. О трагедии сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Уточняется, что погибшая спешила на электричку, в тот момент когда поезд подъезжал к платформе, она решила перебежать ж\д пути, но не успела.

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#платформа
#женщины
#происшествие
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Активная фаза КТО в Карабулаке приостановлена
03 марта 2024, 10:35

Фото: iStock/shironosov

Активная фаза КТО в Карабулаке приостановлена, преступники ликвидированы, об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Напомним, вечером 2 марта в городе Карабулак Республики Ингушетия ввели режим контртеррористической операции (КТО). Правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия и обнаружили в одной из квартир боевиков, которые намеревались совершить теракты на территории региона. Преступники дали отпор силовикам, завязалась перестрелка. Жителей близлежащих домов экстренно эвакуировали, район оцепили.

Как сообщает «Военная хроника», активная фаза режима КТО в республике была приостановлена. Пятерых боевиков успешно ликвидировали.

По сообщения Минздрава республики, никто из гражданских не пострадал. Жертв среди силовиков также нет.

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#террористы
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В Ингушском Карабулаке нейтрализуют боевиков
03 марта 2024, 10:30

Фото: iStock/irontrybex

В городе Карабулак Республики Ингушетия продолжается режим контртеррористической операции (КТО) в связи с обнаружением группы боевиков, готовивших резонансные террористические акты. Об этом пишет ТАСС.
По сообщению источника в силовых структурах региона, активные мероприятия по нейтрализации боевиков продолжаются. Режим КТО действует на территории четырех улиц: Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

Региональный минздрав опроверг в Telegram фейки о наличии жертв в результате проводимой операции.

«В связи с распространением недостоверной информации о жертвах в результате контртеррористической операции на территории города Карабулак министерство здравоохранения сообщает об отсутствии подтвержденных случаев пострадавших», — говорится в сообщении ведомства
По сообщению Национального антитеррористического комитета (НАК), во время оперативно-разыскных мероприятий в одном из жилых домов Карабулака силовики обнаружили группу бандитов, которые открыли огонь при попытке задержания. В ходе операции правоохранительные органы предпринимают необходимые меры по обеспечению безопасности мирного населения и предотвращению террористических актов.

Власти республики призвали жителей города соблюдать режим КТО, не выходить на улицу и быть бдительными. Любую подозрительную информацию необходимо сообщать в правоохранительные органы. Ситуация в Карабулаке находится под контролем силовых структур. Операция продолжается, и правоохранительные органы делают все возможное для нейтрализации боевиков и обеспечения безопасности граждан.

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#режим
#террористы
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В сети появились кадры перестрелки с боевиками в Карабулаке
03 марта 2024, 10:17

Фото: istockphoto / RamonCast

Телеграм-канал «Readovka» опубликовал кадры из Карабалука, где в эти мгновения продолжаются мероприятия в рамках КТО.
На видео слышно, как на территории Карабалуки происходит стрельба.




В Карабалуке в Ингушетии продолжается режим контртеррористической операции . В настоящий момент на некоторых улицах происходит стрельба. Дорога к местам, где проходит работа силовиков перегорожена, чтобы мирные жители не зашли на территорию огня. При этом, случайный прохожий погиб во время перестрелки с террористами. Личность мужчины пока неизвестна.

Всю ночь в городе шли мероприятия по устранению боевиков — они пытались сбежать через окно, но план провалился. Известно, что двоих террористов ликвидировали.

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#солдаты
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Случайный прохожий погиб в ходе перестрелки с боевиками в Карабулаке
03 марта 2024, 09:49

Фото: iStock/gorodenkoff

При перестрелке боевиков в Карабулаке погиб случайный прохожий, об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
Напомним, около 19:00 2 марта в городе Карабулак Республики Ингушетия ввели режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщили в НАК, силовики проводили оперативно-розыскные мероприятия и обнаружили в одной из квартир банду преступников, которые планировали совершить теракты. Бандиты оказали сопротивление правоохранителям, завязалась перестрелка. Жителей близлежащих домов эвакуировали, район, в котором идут бои, оцеплен.

Как сообщает Baza, один случайный прохожий, всё же был застрелен. Личность мужчины устанавливается.

Также сообщается, что ранения различной степени тяжести получили трое силовиков. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Бандиты напали на главную тюрьму Гаити и выпустили сотни заключенных
03 марта 2024, 09:40

Фото: istockphoto / OlFedv

В столице Гаити Порт-о-Пренсе бандиты совершили нападение на главную тюрьму и выпустили на свободу несколько сотен заключенных, передает местное издание Gazette Haiti.
Уточняется, что преступники взяли в плен охранников, при этом отпустили их, как только заключенные были освобождены. Данные о пострадавших и погибших в результате нападения банды не поступали.

Инцидент произошел, когда в государстве отсутствовал премьер-министр. В это время Ариэль Анри был в Кении, где добился соглашения о направлении миротворческого контингента в Гаити для борьбы с преступными группировками.

По данным информационного портала, среди наиболее известных заключенных, которые были освобождены после нападения преступников, есть члены влиятельных группировок.

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#преступники
#инцидент
#тюрьма
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