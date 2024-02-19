В Петербурге бывший силовик арестован за надписи об СВО на стенах храмов

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Как следует из материалов дела, ранее служивший в правоохранительных органах Подошвелев пошёл на сотрудничество с легионом «Свобода России». В дальнейшем он планировал перебраться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне противника.
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