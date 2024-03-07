В Бразилии в холодильнике нашли труп женщины, зарезанной любовником её дочери

Фото: iStock/Magson_Alves_de_Paiva
Бразильские власти обнаружили мёртвое и разлагающееся тело женщины внутри холодильника после того, как она была убита бойфрендом своей дочери, сообщила гражданская полиция Алагоаса.
По информации британской газеты Daily Mail, 44-летняя Флавия душ Сантуш была убита в результате драки со своей 13-летней дочерью и ее 22-летним бойфрендом в ее доме в северо-восточном городе Масейо.
Как рассказал начальник гражданской полиции Алагоаса Тьяго Прадо, душ Сантуш была разгневана вечером в прошлую пятницу, когда она пришла домой с работы и столкнулась с бойфрендом своей дочери, которому она ранее запретила посещать их дом. Возникший по этому поводу спор перерос в насилие, и в ходе драки бойфренд дочери Флавии несколько смертельных ударов ножом «в область черепа, шеи и груди». После этого девочка и её бойфренд смыли кровь с пола и отправились спать в специально снятый ими для проживания дом.
Отец бойфренда девушки помог им обоим поместить тело душ Сантуш, завернутое в одеяло, в холодильник и продержал там труп до вторника, после чего он приказал своему сыну вынести тело из дома.
Бразильскую полицию привел к заброшенному холодильнику водитель, которого наняли для перевозки тела Флавии душ Сантуш в лесную местность примерно в восьми милях от ее дома. Он заподозрил неладное, когда увидел, что холодильник обмотан скотчем.
Тьяго Прадо рассказал бразильскому новостному изданию G1, что девочка пыталась скрыть преступление, выдавая себя за свою мать и отправляя сообщения через WhatsApp людям, которые ее знали.
В итоге полиция арестовала 13-летнюю дочь покойной и её 22-летнего бойфренда, которого обвиняет в убийстве, сокрытии трупа и растлении несовершеннолетней. Отец последнего также был арестован за помощь в сокрытии тела Флавии душ Сантуш.
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Как рассказал начальник гражданской полиции Алагоаса Тьяго Прадо, душ Сантуш была разгневана вечером в прошлую пятницу, когда она пришла домой с работы и столкнулась с бойфрендом своей дочери, которому она ранее запретила посещать их дом. Возникший по этому поводу спор перерос в насилие, и в ходе драки бойфренд дочери Флавии несколько смертельных ударов ножом «в область черепа, шеи и груди». После этого девочка и её бойфренд смыли кровь с пола и отправились спать в специально снятый ими для проживания дом.
Бразильскую полицию привел к заброшенному холодильнику водитель, которого наняли для перевозки тела Флавии душ Сантуш в лесную местность примерно в восьми милях от ее дома. Он заподозрил неладное, когда увидел, что холодильник обмотан скотчем.
Тьяго Прадо рассказал бразильскому новостному изданию G1, что девочка пыталась скрыть преступление, выдавая себя за свою мать и отправляя сообщения через WhatsApp людям, которые ее знали.
В итоге полиция арестовала 13-летнюю дочь покойной и её 22-летнего бойфренда, которого обвиняет в убийстве, сокрытии трупа и растлении несовершеннолетней. Отец последнего также был арестован за помощь в сокрытии тела Флавии душ Сантуш.
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Артем Путинцев