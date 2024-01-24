Москвичка вместе с приятельницей организовала убийство сына

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В Москве задержаны две женщины, обвиняемые в организации убийства по найму. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
По предположениям следователей, женщина испытывала неприязнь к своему сыну из-за постоянных конфликтов в семье. Вместе с подругой они решили организовать его убийство. Мать планировала извлечь материальную выгоду и потом поделить деньги.
Женщины обратились к своему знакомому, которому обещали заплатить 1 млн рублей, но мужчина отправился в полицию. Полицейские решили инсценировать убийство, чтобы задержать женщин с поличным.
В данный момент продолжается расследование уголовного дела.
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Мария Фирсова