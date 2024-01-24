Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Москвичка вместе с приятельницей организовала убийство сына

Москвичка вместе с приятельницей организовала убийство сына

Москвичка вместе с приятельницей организовала убийство сына — СК
24 января 2024, 10:37
Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

В Москве задержаны две женщины, обвиняемые в организации убийства по найму. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
По предположениям следователей, женщина испытывала неприязнь к своему сыну из-за постоянных конфликтов в семье. Вместе с подругой они решили организовать его убийство. Мать планировала извлечь материальную выгоду и потом поделить деньги.

Женщины обратились к своему знакомому, которому обещали заплатить 1 млн рублей, но мужчина отправился в полицию. Полицейские решили инсценировать убийство, чтобы задержать женщин с поличным.


В данный момент продолжается расследование уголовного дела.

Читайте также:

В петербургском порту задержали больше тонны кокаина, спрятанного в кофе

В Рыбинске предотвратили теракт на военном предприятии

В Башкирии мужчина избил монтировкой друга, которого придавил трактор
#убийство
#родители
#семья
#мать
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков: Над белгородским селом сбит беспилотник
24 января 2024, 10:40

Фото: iStock/aapsky

В небе над белгородским селом сбит беспилотник, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — прокомментировал ситуацию Гладков.

При этом, как отметил губернатор, по предварительной информации пострадавших и разрушений в результате падения дрона нет.

Напомним, вечером в министерстве обороны РФ рассказали, что системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью. Отмечается, что БПЛА самолётного типа пытался атаковать регион в 21:40 по московскому времени.

Читайте также:

Минобороны: В Белгородской области пресечена атака беспилотника ВСУ

Гладков: Украинский дрон-камикадзе влетел в частный дом в Белгородской области

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Гоголевка в Курской области
#бпла
#пво
#белгород
#вячеслав гладков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликовано видео побега кота Твикса, выброшенного проводницей
Опубликовано видео побега кота Твикса, снятое на камеры наблюдения в поезде
24 января 2024, 10:33

Фото: istock / emariya

Опубликована видеозапись, снятая на камеру наблюдения поезда, в котором ехал выброшенный на мороз кот Твикс. Видео публикует телеграм-канал Mash.

По результатам расследования, которое провела «Федеральная пассажирская компания», кот вылез из переноски 11 января в 12:23, когда поезд совершал остановку в Кирове. Через 12 минут о побеге питомца узнала проводница. Женщина попыталась отыскать хозяина зверя, но никто не откликнулся. Человек, перевозящий Твикса, в этом время сидел в телефоне и не обращал внимания на вопросы.

За 2 минуты до отправления поезда проводник вагона в тамбуре просит пассажира выпустить кота из вагона. В 12:36 кот оказался на улице. А спустя 7 часов, в 20:23 владелец питомца заметил его отсутствие.

Ранее зоозащитники объяснили, как не потерять питомца в транспорте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Учительнице грозит пожизненное за секс со школьником на экскурсии

Волк, загрызший россиянку в Курганской области, мог быть заражен «зомби-вирусом»

Очевидец землетрясения в Казахстане: «Дом трясло из стороны в сторону»

#кот
#поезд
#поезда
#женщина
#видео
#мороз
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительницу Кузбасса подозревают в истязании полуторагодовалой дочери
24 января 2024, 10:31

Фото: iStock/zoka74

Жительницу Кемеровской области подозревают в истязании своей малолетней дочери, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, 22-летняя жительница города Таштагол с октября по декабрь 2023 года систематически избивала свою полуторагодовалую дочь электрическим шнуром и другими предметами. Она также запирала ребёнка в сундук, где оставляла её на десятки минут.

О происходящем узнали соседи семьи, которые и обратились в полицию.

В настоящий момент девочка помещена в социальное учреждение, а в отношении её матери возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Отмечается, что женщина задержана и сотрудничает со следствием.

Читайте также:

В Волгоградской области мачеху обвинили в избиении 6-летней падчерицы-инвалида

Житель Камчатки бил детей сожительницы током и устраивал между ними спарринги

СК: В Якутии возбудили дело об истязании детей в школе-интернате для неслышащих
#уголовное кемерово
#избиение
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В петербургском порту задержали больше тонны кокаина, спрятанного в кофе
24 января 2024, 10:19

Фото: iStock/DedMityay

В порту Санкт-Петербурга задержали больше тонны кокаина, спрятанного среди мешков с кофе, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, груз задержали в Большом порту Санкт-Петербурга.

Известно, что груз прибыл из бельгийского города Антверпена. Сотрудники таможенной службы начали сканирование содержимого и заметили среди мешков с кофе десятки брикетов.

Груз отправили на экспертизу, которая установила, что в этих самых брикетах находилось 1200 килограммов кокаина. По факту случившегося возбуждено уголовное дело за контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Напомним, вчера бывшей студентке медицинского колледжа предъявили обвинение в покушение на контрабанду наркотиков.

Читайте также:

ФСБ: Студентка из Воронежа собиралась перевезти в Европу 673 кг кокаина

В Воронеже в контрабанде 673 кг кокаина обвиняется 21-летняя бывшая студентка

В Чувашии житель Нижнего Тагила пытался скрыться от силовиков с 26 кг наркотиков
#уголовное кофе
#таможня
#наркотики
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Рыбинске предотвратили теракт на военном предприятии
24 января 2024, 10:04

Фото: istockphoto/fergregory

Силовики предотвратили теракт на «Воентелекоме» в Рыбинске.
Подготовкой теракта занимался 19-летний парень по заданию запрещенного легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ) на предприятии «Воентелеком», которое находится в Рыбинске Ярославской области, пишет Telegram-канал Mash.

Парня задержали. Он планировал устроить взрыв за 100 тысяч рублей. Его вербовка произошла через интернет. По указанию куратора юноша купил компоненты для изготовления взрывного устройства: аммиачную селитру, алюминиевую пудру, а также ацетон. Данные вещества силовики обнаружили и изъяли из тайника, который обустроил подозреваемый.

Читайте также:

Телефонные мошенники выманили у 95-летнего жителя Черноголовки 800 тыс рублей

ФСБ завела дело на российскую студентку за контрабанду 673 килограммов кокаина

Губернатор Орловской области Клычков сообщил о новых сбитых беспилотниках ВСУ
#происшествия
#теракт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Башкирии мужчина избил монтировкой друга, которого придавил трактор
24 января 2024, 09:56

Фото: istockphoto/fotokostic

Жителя Башкирии приговорили к 6 годам тюремного заключения.
Mash Batash пишет, что житель города Белебей ехал с другом праздновать свой день рождения. Друг очень просил «порулить». При этом он не умел управлять трактором. Мужчина отказывал приятелю. Тогда он силой перехватил управление спецтехникой и перевернул трактор.

Ноги мужчины придавило, но вместо того, чтобы спасать друга, мужчина достал монтировку и начал его избивать. Потом отправился за другой машиной, чтобы поднять трактор. Пока он отсутствовал пострадавший очнулся и вызвал помощь.

По решению суда владелец трактора приговорен к шести годам лишения свободы.

Читайте также:

Телефонные мошенники выманили у 95-летнего жителя Черноголовки 800 тыс рублей

В Якутии четыре человека пострадали во время взрыва газа

ФСБ: Студентка из Воронежа собиралась перевезти в Европу 673 кг кокаина
#башкирия
#происшествие
#суд
#люди
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Телефонные мошенники выманили у 95-летнего жителя Черноголовки 800 тыс рублей
24 января 2024, 09:20

Фото: iStock/blinow61

Пенсионер из Черноголовки отдал 800 тысяч рублей преступникам, разыгравшим по телефону мошеннический сценарий о родственнике, ставшем виновником ДТП. Курьера, забравшего деньги, удалось задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«95-летнего жителю Черноголовки позвонил злоумышленник и, представившись следователем, сказал, что из-за внучки пенсионера произошла ДТП, в котором пострадал молодой человек. И чтобы «отмазать» внучку от уголовной ответственности, надо заплатить 800 тысяч рублей. Пенсионер согласился и отдал деньги пришедшему курьеру», — говорится в сообщении.

Следователи сумели установить личность курьера и задержали его по месту жительства. Им оказался ранее судимый 25-летний житель Подмосковья. В настоящее время следователи выясняют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям и разыскивают его подельников.

Читайте также:

В Ленобласти сборщик мебели надругался над 10-летней девочкой

ФСБ завела дело на российскую студентку за контрабанду 673 килограммов кокаина

В Люберцах произошла драка со стрельбой
#черноголовка
#мошенники
#криминал
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ленобласти сборщик мебели надругался над 10-летней девочкой
24 января 2024, 09:14

Фото: istockphoto/Motortion

Полицейские в Ленобласти раскрыли преступление.
РЕН ТВ пишет, что полицейские рассматривали административные материалы в отношении женщины по статье о неисполнении родительских обязанностей. Было установлено, что сожитель женщины в январе 2023 года надругался над её дочерью 2014 года рождения.

Подозреваемый занимался сборкой мебели. Его уже задержали. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Санкт-Петербурге 36-летний мужчина захотел распечатать фотографии нарисованных голых детей из аниме и попал в руки сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает «Фонтанка», мужчина направился в торгово-развлекательном центре (ТРК) «Гранд Каньон» и поднялся на третий этаж, где находится аппарат для печати фотографий. Кто-то из писателей ТЦ заметил детские образы и сообщил полицейским.

Читайте также:

36-летний мужчина оказался в полиции из-за нарисованных голых детей

Учительнице грозит пожизненное за секс со школьником на экскурсии

В Петербурге попавший в больницу 12-летний подросток рассказал о покусавшей его мачехе
#дети
#родители
#насилие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Якутии четыре человека пострадали во время взрыва газа
24 января 2024, 09:02

Фото: istockphoto/vichie81

В городе Томмот в жилом доме взорвался газ.
При взрыве в четырехэтажном доме пострадали четыре человека, пишет Telegram-канал Shot.

Взрыв газа разбил несколько окон четырехэтажного здания. Двое пострадавших получили ожоги третьей степени. На месте ЧП начали работать сотрудники оперативных служб. Других подробностей о случившемся не приводится.

Ранее в столице Монголии Улан-Баторе около крупного рынка «Дунжингарав» взорвался грузовик с 60 тоннами газа, сообщает Telegram-канал Readovka. После взрыва загорелись несколько зданий и стоящих неподалёку машин, однако сейчас пожарным удалось почти полностью сбить огонь.

Читайте также:

Readovka: В столице Монголии взорвался огромный газовоз

На заводе Миноборонпрома в Азербайджане прогремел взрыв

На российской ТЭЦ взорвалась угольная пыль
#якутия
#взрыв
#газ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф