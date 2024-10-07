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В Чечне учителя уволили за оскорбление чувств христиан

Дудаев сообщил об увольнении оскорбляющего христиан учителя Жабраилова
07 октября 2024, 18:29
Фото: iStock/BernardaSv

Фото: iStock/BernardaSv

В Чечне прокомментировали оскорбительные высказывания о христианстве уроженца республики Мансура Жабраилова. Свое мнение опубликовал в Telegram-канале министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
По словам Дудаева, Жабраилов был задержан еще во второй половине прошлого месяца. Он отметил, что педагог был уволен из системы образования.

Министр также назвал высказывания Жабраилова провокационными. В отношении мужчины были начаты следственные действия.



Напомним, ранее в интернете появилась информация, что в Чечне учитель химии и физкультуры Мансур Жабраилов оскорбляет христианство. В социальных сетях мужчина называл христиан «троебожниками», а Иисуса — «греческим гуманоидом».

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Военного блогера Гузенко с позывным «Тринадцатый» арестовали, подробности, что сделал
Военного блогера Гузенко с позывным «Тринадцатый» арестовали на два месяца
07 октября 2024, 19:06

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Суд заключил под стражу военного блогера Егора Гузенко с позывным «Тринадцатый» сроком на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.
«Постановлением Кировского районного суда от 07.10.2024 г. в отношении подозреваемого Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 00 суток, то есть до 05.12.2024», — говорится в сообщении.

В суде также отметили, что Гузенко находится в федеральном розыске за хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия. Тогда его посадили под домашний арест, после чего он сбежал на СВО.

Напомним, «Тринадцатого» задержали в городе Новопавловске 5 октября за применение насилия в отношении полицейского. При этом Гузенко отказался от дачи показаний.

«Вам всем пламенные приветы. А на острые вопросы отвечу позже, как всё успокоится. Слава России и Русскому духу, слава ВДВ!», — публикует официальный Telegram-канал «Тринадцатого» его обращение.
Задержание Гузенко прокомментировал и военный блогер, автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов. По его словам, «Тринадцатый» принесет больше пользы на СВО, нежели в тюрьме.

«Сейчас пишут, что Егор якобы нигде не воевал никогда. Это неправда. Я лично знаю ребят, с которыми он в 2022 году катался пулеметчиком. Каминг-ауты никто делать не станет. Все подразделения секретные. Иногда так бывает: в военнике написано «рядовой», а человек работает по множеству спецпроектов», — написал Живов.
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После массового ДТП в Подмосковье на водителя самосвала завели уголовное дело
07 октября 2024, 18:52

Фото: iStock/???? ??????

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 45-летнего водителя самосвала, виновного в массовом ДТП в подмосковном Серпухове с тремя погибшими и тремя пострадавшими. Об этом сообщили в подмосковном главке МВД.
Отмечается, что уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание по ней — 7 лет колонии.
«В отношении водителя 1979 г.р., управлявшего грузовым автомобилем и совершившего массовое ДТП на 103 км трассы М-2 «Крым», в результате которого три человека погибло и трое получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело», — указано в заявлении ведомства.
Напомним, сегодня, 7 октября, произошло массовое ДТП на трассе М-2 на мосту Подольских курсантов в подмосковном Серпухове. Столкнулись 11 автомобилей, погибли три человека, еще столько же пострадали.

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В Краснознаменске произошел пожар в жилом комплексе
07 октября 2024, 18:52

Фото: iStock/grafoto

В подмосковном Краснознаменске произошел пожар в жилом комплексе. Об этом сообщили в экстренных службах.
Уточняется, что загорелась квартира на 8 этаже в жилом комплексе Квартал Звездный на Лесной улице. На месте происшествия работают пожарные, а также дежурят медики.

Информация о пострадавших в настоящее время не поступала. Иные подробности на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что несколько детей погибли в результате горения частного дома под Челябинском. По данным МЧС, к тушению пожара были привлечены 19 специалистов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Пропавшую в Индонезии туристку нашли в желудке акулы
Sun: унесенную течением в Индонезии туристку нашли в желудке акулы
07 октября 2024, 18:48

Фото: iStock/Nautilus Creative

В Индонезии нашли тело пропавшей 68-летней туристки из США, которую унесло течением во время дайвинга. Останки пенсионерки обнаружили в желудке пойманной акулы. Об этом сообщает британская газета Sun.
По данным издания, все произошло 26 сентября, когда женщина участвовала в заплыве вокруг острова Пулау Реонг. В какой-то момент туристку подхватило сильным течением и унесло в неизвестном направлении. Спасатели в течение восьми дней вели безуспешные поиски.

Отмечается, что накануне, 6 сентября, рыбаки выловили крупную акулу. Внутри ее тела нашли то, что осталось от пропавшей туристки. На останках женщины все еще был черный гидрокостюм для дайвинга.
«С пойманной акулой что-то было не так. Я подумал, что она проглотила пластик или рыбацкую сеть <...> Мы решили разделать ее, чтобы понять в чем дело», — приводят в газете слова рыбака.
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Капитан-лесбиянка* утопила дорогостоящий военный корабль
Капитан-лесбиянка* Грей утопила дорогостоящий корабль ВМС Новой Зеландии
07 октября 2024, 16:33

Фото: iStock/3DSculptor

Корабль Manawanui Королевских военно-морских сил Новой Зеландии под руководством капитана Ивонн Грей сел на мель и затонул. Об этом информирует 1News.
Отмечается, что стоимостью судна составляет более ста миллионов долларов. Корабль проводил разведку на расстоянии около одной морской мили (1852 метра) от берега, когда столкнулся с рифом и затонул.

Среди 75 человек на борту находились 7 гражданских лиц и 4 военных иностранных ВС. Командующий ВМС контр-адмирал Гарин Голдинг сообщил, что решение капитана покинуть корабль было «правильным и помогло спасти жизни».

Уточняется, что Ивонна Грей является капитаном корабля с декабря 2022 года. На сайте ВМС Новой Зеландии говорится, что это ее первый опыт командования кораблем в карьере. Также сообщается, что Грей — лесбиянка*, которая переехала в Новую Зеландию в 2012 году.

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Опубликованы кадры с места массовой аварии с самосвалом в Подмосковье
07 октября 2024, 16:25

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Подмосковная полиция опубликовала в Telegram-канале кадры с места смертельной аварии в подмосковном Серпухове.
Напомним, 7 октября, в понедельник, произошло массовое ДТП на трассе М-2 на мосту Подольских курсантов в подмосковном Серпухове. Столкнулись 11 автомобилей, погибли три человека, еще минимум четверо пострадали.

По предварительным данным, водитель грузовика на скорости столкнулся с тремя грузовыми и семью легковыми машинами. Предполагается, что у грузовика отказала тормозная система, и водитель не справился с управлением.

Позже стало известно, что за рулем находился 45-летний Владимир Т., он вез гравий. В результате аварии мужчина скончался.

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#аварии
#мужчина
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В Херсонской области взорвали автомобиль начальника районного отдела полиции
07 октября 2024, 16:08

Фото: iStock/trikolor

На начальника районного отдела полиции совершено покушение в Херсонской области. Об этом говорится в Telegram-канале следственного управления СК России по Херсонской области.
ЧП произошло в 10:40 на территории площадки у магазина «Троя» в Новотроицком. Уточняется, что под днищем его автомобиля сработало взрывное устройство.

В результате детонации устройства правоохранитель получил минно-взрывную травму. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области возле села Третьяки неизвестный расстрелял автомобиль владельца крупнейшей фабрики по производству яиц Геннадия Ширяева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Названа возможная причина массового ДТП с тремя погибшими в Подмосковье
ТАСС: причиной ДТП в Подмосковье мог стать отказ тормозов у одного из грузовиков
07 октября 2024, 15:27

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Отказ тормозов у грузовика мог стать причиной массового ДТП в Подмосковье, в котором погибли три человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
Уточняется, что отказ тормозов мог привести к тому, что грузовик врезался в несколько машин, запустив цепную реакцию из столкновений.

Согласно информации Telegram-канала Mash, за рулем находился 45-летний Владимир Т., он вез гравий. В результате аварии мужчина скончался.

Примечательно, что в сети водители регулярно жалуются на плохие тормоза у этой марки грузовика. Водители сообщают о постоянно рвущихся тормозных шлангах и стертых колодках.

Напомним, ДТП произошло 7 октября в районе Серпухова, на мосту через Оку. На кадрах с места инцидента видно, как грузовик на высокой скорости снес несколько автомобилей, которые ехали в его ряду.

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Три человека погибли в массовом ДТП в Серпухове — видео
Три человека погибли в массовом ДТП в Серпухове
07 октября 2024, 14:16

Фото: iStock/Anton Novikov

Массовое ДТП произошло на трассе М-2 на мосту Подольских курсантов в подмосковном Серпухове. Столкнулись 11 автомобилей, погибли три человека, еще минимум четверо пострадали. Об этом сообщает подмосковная полиция.
«По предварительным данным, водитель грузовика на скорости столкнулся с тремя грузовыми и семью легковыми машинами. Предполагается, что у грузовика отказала тормозная система, и водитель не справился с управлением», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в результате массовой аварии погибли три человека, еще трое ранены. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины ДТП. Движение по трассе в сторону Москвы перекрыто.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуеве автомобиль сбил женщину с коляской, в которой находился ее годовалый ребенок.

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