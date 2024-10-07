В Чечне учителя уволили за оскорбление чувств христиан

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В Чечне прокомментировали оскорбительные высказывания о христианстве уроженца республики Мансура Жабраилова. Свое мнение опубликовал в Telegram-канале министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
По словам Дудаева, Жабраилов был задержан еще во второй половине прошлого месяца. Он отметил, что педагог был уволен из системы образования.
Министр также назвал высказывания Жабраилова провокационными. В отношении мужчины были начаты следственные действия.
Напомним, ранее в интернете появилась информация, что в Чечне учитель химии и физкультуры Мансур Жабраилов оскорбляет христианство. В социальных сетях мужчина называл христиан «троебожниками», а Иисуса — «греческим гуманоидом».
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Министр также назвал высказывания Жабраилова провокационными. В отношении мужчины были начаты следственные действия.
Напомним, ранее в интернете появилась информация, что в Чечне учитель химии и физкультуры Мансур Жабраилов оскорбляет христианство. В социальных сетях мужчина называл христиан «троебожниками», а Иисуса — «греческим гуманоидом».
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Екатерина Коршунова