В Челябинске нашли мертвым 83-летнего пенсионера после двух недель поиска

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После двух недель поиска в Челябинске нашли тело 83-летнего пенсионера Шамгуна Муртазина. О том, что он найден погибшим написали в аккаунте поисковой группы «ЛЕГИОН СПАС Челябинск».
«Найден. Погиб», — указано на странице поисковой группы в соцсети «Вконтакте».
Уточняется, что 1 декабря пожилой мужчина отправился со своей женой в администрацию Калининского района. Там их ждали, чтобы поздравить с 60-летием совместной жизни. По дороге женщина отвлеклась и потеряла мужа. Мужчина страдал деменцией. С тех пор его никто не видел. Причины смерти пенсионера не раскрываются.
По информации СМИ, тело повесили на дерево уже мумифицированным. Изначально предполагалось, что 17-летний парень покончил собой.
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