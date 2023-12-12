В Дагестане мужчина убил отца и спрятал тело под сеном в сарае

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Сотрудники полиции в Дагестане задержали мужчину, который убил отца, спрятал тело в сарае, после чего заявил о его пропаже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Сотрудники уголовного розыска провели проверку, в результате которой был найден труп «пропавшего» со следами насильственной смерти. Преступника доставили в участок, где он признал свою вину за содеянное. Убийца утверждает, что пытался спасти отца, однако этого сделать не получилось и он решил спрятать тело. Причиной убийства послужил конфликт.
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