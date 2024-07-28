В Челябинске перекрыто движение в районе выхода из берегов реки Миасс

Фото: istockphoto/maradek
В Челябинске после обильных и продолжительных осадков вышла из берегов река Миасс. Автомобильное движение по части затопленной набережной перекрыто.
Дорога под мостом у торгово-развлекательного комплекса «Родник» полностью затоплена, передаёт сетевое издание URA.RU. Также под водой оказалась часть новой набережной. Автомобильное движение на затопленных участках перекрыто.
Чтобы избежать негативных последствий для инфраструктуры в результате обильных ливней, специалисты местного филиала ФГБВУ «Центррегионводхоз» приняли оперативное решение о частичном сбросе воды из Шершнёвского водохранилища в реку Миасс. Это сделано для того, чтобы водохранилище не переполнялось. Из-за этого возможно переполнение реки и кратковременный выход её из берегов, что и наблюдают сейчас жители Челяминска.
Специалисты проводят регулярный мониторинг состояние Шершнёвского водохранилища и реки Миасс, чтобы при необходимости оперативно изменить параметры сброса воды.
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Чтобы избежать негативных последствий для инфраструктуры в результате обильных ливней, специалисты местного филиала ФГБВУ «Центррегионводхоз» приняли оперативное решение о частичном сбросе воды из Шершнёвского водохранилища в реку Миасс. Это сделано для того, чтобы водохранилище не переполнялось. Из-за этого возможно переполнение реки и кратковременный выход её из берегов, что и наблюдают сейчас жители Челяминска.
Специалисты проводят регулярный мониторинг состояние Шершнёвского водохранилища и реки Миасс, чтобы при необходимости оперативно изменить параметры сброса воды.
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Александр Бойцов