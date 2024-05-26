Число погибших при наводнении в Армении увеличилось до трех

https://radio1.ru/news/proisshestviya/v-armenii-razdalsya-vzriv-na-gazozapravochnoi-stantsii-iz-za-zatopleniya/
Число погибших в результате наводнения на севере Армении возросло до трёх, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики.
«В зоне бедствия обнаружены три тела. Спасатели извлекли тело неизвестного человека около моста на станции Санаин, тело Авага Авагяна 1948 года рождения, жителя посёлка Ахтанак, из реки возле футбольного поля в селе Птгаван, и тело Сарибека Баляна 1985 года рождения, из реки близ села Шнох», — говорится в заявлении.В воскресенье утром спасательная служба МВД Армении сообщила, что наводнение на севере страны разрушило дороги и мосты. В Национальный центр кризисного управления поступило множество жалоб, связанных с выходом из берегов реки Дебед. Из этого района были эвакуированы более 230 человек.
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