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В Челябинске свиньи проникли в магазин со спиртным, устроили погром и напились

20 февраля 2024, 05:05
Фото: iStock/undefined_undefined

Фото: iStock/undefined_undefined

Три молодых свиньи устроили погром и выпили алкоголь в челябинской «Пятёрочке», сообщает Lenta.ru. Свиньи разбили несколько бутылок коньяка и выпили их содержимое.





«В результате набега трёх поросят посетители и сотрудники "Пятёрочки" не пострадали. Причинен незначительный ущерб нескольким бутылкам горячительного. Сейчас животные покинули магазин, вероятно, отсыпаются», — рассказали в Х5 Retail Group.

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#животные
#алкоголь
#магазин
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Bloomberg: Западные спецслужбы ликвидировали хакерскую группировку LockBit
20 февраля 2024, 05:48

Фото: iStock/gorodenkoff

Коалиция международных правоохранительных органов ликвидировала хакерскую группировку LockBit, cообщает агентство Bloomberg. В операции принимали участие правоохранители из 11 стран, включая представителей Федерального бюро расследований (ФБР) США и Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA)
Цель операции состояла в разрушении инфраструктуры LockBit. Было изъято 11 тысяч доменных имен, используемых группировкой для распространения программ-вымогателей.

Отмечается, что хакеры LockBit использовали вирусы-вымогатели, требующие оплаты от жертв для разблокировки файлов.

Ранее сообщалось, что хакерская группировка Killnet атаковала электронную базу НАТО, почти половина стала недоступна.

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#хакер
#сша
#великобритания
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У убитого в Испании перебежчика Максима Кузьминова нашли поддельные документы
EFE: Убитого лётчика-предателя Кузьминова идентифицировали благодаря фальшивке
20 февраля 2024, 02:53

Фото: iStock/Photitos2016

Застреленного в испанском городе Вильяхойоса российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова идентифицировали благодаря поддельному паспорту королевства. Об этом сообщило испанское новостное агентство EFE.
На теле погибшего в провинции Аликанте были обнаружены документы с фамилией украинца в возрасте 33 лет, в то время как Максиму Кузьминову было только 28 лет.

Напомним, ранее стало известно, что 17 февраля в Испании обнаружили труп Максима Кузнецова. Сообщалось, что в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Иных подробностей смерти лётчика пока что не сообщается. Позже информацию о его смерти подтвердили в ГУР Украины.

В соседнем городе полицейские нашли сгоревшую машину, на которой могли передвигаться преступники, сообщают испанские СМИ.

В начале августа 2023 года Кузьминов угнал вертолёт Ми-8 из Курска и улетел на нём на Украину. Бывшие в составе экипажа 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов ничего не знали о планах предателя. Они отказались сдаваться, после чего их расстреляли сотрудники Главного управления разведки Украины.

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#испания
#документы
#подделка
#лётчики
#убийство
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Богомаз: Над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ, никто не пострадал
20 февраля 2024, 02:22

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Беспилотник сбили в небе над Брянской областью. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал брянский губернатор.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#брянская область
#беспилотник
#всу
#украина
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Vice: В США полицейский испугался жёлудя и расстрелял свою же патрульную машину
20 февраля 2024, 01:39

Фото: iStock/vale_t

Помощник шерифа в американском штате Флорида Джесси Эрнандес открыл огонь по собственной же патрульной машине после того, как испугался звука упавшего на её крышу жёлудя. Как сообщает издание Vice, ситуация усугублялась тем, что в тот момент в автомобиле находился закованный в наручники задержанный.
Хотя инцидент произошёл ещё 12 ноября, офис шерифа округа Окалуза опубликовал видео с камеры наблюдения и отчет внутренних расследований лишь на этой неделе. Следователи, просматривавшие видео с камеры наблюдения Джесси Эрнандеса, увидели, как незадолго до того, как прозвучали выстрелы, жёлудь упал на крышу патрульной машины и отскочил от неё.



Когда Эрнандес подошел к пассажирской двери автомобиля, он услышал хлопок, который, как он позже сказал следователям, принял за выстрел.

«Он начал кричать "стреляли" несколько раз, упал на землю и покатился <...> Он выстрелил в патрульную машину», — говорится в отчёте шерифа.

И, хотя прокуратура штата Флорида не нашла вероятных оснований для возбуждения уголовного дела, отдел по расследованию внутренних дел шерифа установило, что применение силы Джесси Эрнандесом было «объективно необоснованным». В итоге полицейский подал в отставку 4 декабря.

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#стрельба
#полицейские
#сша
#автомобиль
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Испания подтвердила убийство перебежавшего из России лётчика Кузьминова
EFE: Подтверждено убийство лётчика-предателя из РФ Максима Кузьминова
20 февраля 2024, 00:41

Фото: iStock/Alberto_Masnovo

Испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на собственные источники, что тело убитого в провинции Аликанте мужчины принадлежит лётчику Максиму Кузьминову, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт.
Напомним, ранее стало известно, что 17 февраля в Испании обнаружили труп Максима Кузнецова. Сообщалось, что в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Иных подробностей смерти лётчика пока что не сообщается. Позже информацию о его смерти подтвердили в ГУР Украины.



В соседнем городе полицейские нашли сгоревшую машину, на которой могли передвигаться преступники, сообщают испанские СМИ.

В начале августа 2023 года Кузьминов угнал вертолёт Ми-8 из Курска и улетел на нём на Украину. Бывшие в составе экипажа 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов ничего не знали о планах предателя. Они отказались сдаваться, после чего их расстреляли сотрудники Главного управления разведки Украины.

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#испания
#россия
#убийство
#лётчики
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В Одессе взорвали автомобиль местного нациста, пострадали он сам и его жена
«Страна»: В Одессе взорвана машина активиста «Украинской добровольческой армии»
20 февраля 2024, 00:14

Фото: iStock/Igor_Yasakov

В селе Гвардейском в черте Одессы вечером 19 февраля был взорван автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной. Как сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики, речь идёт об активисте Украинской добровольческой армии (одно из подразделений запрещённого в России «Правого сектора»*) Альберте Кручинине и его жене. Сейчас за их жизнь борются врачи.
Командование УДА уже заявило, что считает подрыв автомобиля, в котором находились активист «Правого сектора»* Кручинин и его жена Наталья, терактом, в котором замешаны диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Российской Федерации. За информацию о произошедшем уже обещано вознаграждение в размере $10 тыс.

Как сообщает Telegram-канал Readovka, Альберт Кручинин отличился тем, что неоднократно срывал памятные мероприятия, посвященные жертвам пожара в Доме Профсоюзов, а также насмехался над ними.

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*Запрещённая на территории РФ террористическая организация
#автомобиль
#взрыв
#украина
#нацизм
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В Таиланде задержали рэпера Matrang, который ранее уехал из России
SHOT: Уехавший из России рэпер Matrang задержан на Пхукете полицией Таиланда
19 февраля 2024, 23:03

Фото: iStock/Rafa_Jodar

Российского рэпера Matrang (творческий псевдоним исполнителя Алана Хадзарагова) задержали полицейские Таиланда на острове Пхукет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам самого Хадзарагова, его задержали в кафе и отвезли в отделение для проверки документов. Он опасается, что его депортируют в Москву, и утверждает, что его оклеветал один из его подписчиков в соцсетях, для которого он собирал пожертвования на местную карту.



При этом буквально накануне исполнитель знаменитого хита «Медуза» заявил, что завязывает с творчеством и 29 февраля возвращается в Россию.

В начале месяца Matrang покинул пределы РФ, продав при этом всю недвижимость и автомобили. Причиной (опять же с его слов) стал конфликт во Владикавказе. Якобы год назад двое знакомых позвали певца в ресторан, а в итоге — увезли в лес, там избили, сняли на видео и разослали друзьям в Осетии.

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#задержание
#рэп
#таиланд
#полиция
#музыкант
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Путин присвоил звание генерала следователю, который вёл дело Политковской
19 февраля 2024, 22:34

Фото: iStock/Akintevs

Российский лидер Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции следователю Владимиру Шараеву, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Присвоить высшие специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации: ...генерал-майора юстиции Шараеву Владимиру Олеговичу», — говорится в документе, опубликованном на сайте.

Как сообщил «РБК» источник, близкий к СК, Шараев приступил к расследованию убийства журналистки Анны Политковской в 2015 году, после ухода на пенсию его предшественника.

Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома, расположенного в центре Москвы. Заказчик убийства журналистки так и не был установлен.

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В сети появились кадры с места, где якобы был убит российский лётчик Кузьминов

Полиция Испании расследует убийство лётчика-предателя Кузьминова

В ГУР Украины подтвердили смерть Кузьминова, угнавшего российский вертолёт Ми-8
#следственный комитет
#владимир путин
#убийство
#журналист
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В сети появились кадры с места, где якобы был убит российский лётчик Кузьминов
19 февраля 2024, 22:03

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В сеть попали кадры с места, на котором, по информации ряда СМИ, был убит российский лётчик-предатель Максим Кузьминов, фото и видео публикует RT в своём Telegram-канале.
Напомним, тело Кузьминова было обнаружено 17 февраля в районе испанского муниципалитета Вильяхайоса. Сообщалось, что в лётчика выстрелили 12 раз, а затем переехали его на автомобиле. Как позже заявили в правоохранительных органах Испании, они будут проводить расследование по факту убийства Кузьминова.

RT пишет, что в районе муниципалитета, в котором было обнаружено тело лётчика, проживает много украинцев. Предположительно, его тело нашли на парковке.
Точные обстоятельства смерти Кузьминова и подробности об обнаружении его тела пока что не раскрываются.

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#испания
#убийство
#лётчик
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