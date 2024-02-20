В Челябинске свиньи проникли в магазин со спиртным, устроили погром и напились

Фото: iStock/undefined_undefined
Три молодых свиньи устроили погром и выпили алкоголь в челябинской «Пятёрочке», сообщает Lenta.ru. Свиньи разбили несколько бутылок коньяка и выпили их содержимое.
«В результате набега трёх поросят посетители и сотрудники "Пятёрочки" не пострадали. Причинен незначительный ущерб нескольким бутылкам горячительного. Сейчас животные покинули магазин, вероятно, отсыпаются», — рассказали в Х5 Retail Group.
Читайте также:
«Украл магазин»: Пьяный мужчина пытался вынести из «Дикси» водку, но разбил её по дороге
Красноярские полицейские спасли забежавшую в магазин косулю
Артем Путинцев