«Украл магазин»: Пьяный мужчина пытался вынести из «Дикси» водку, но разбил её по дороге

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Пьяный мужчина с ножом пытался покинуть мазаин «Дикси», не оплатив товары, но растерял всё награбленное по дороге, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, инцидент произошёл в подмосковном городе Шатура накануне вечером.
Пьяный мужчина зашёл в супермаркет, взял две бутылки водки и закуску к ним. Одну бутылку он разбил сразу у витрину, а с остльным направился на выход, в обход кассы. Вора попыталась остановить кассир, однако, он стал угрожать ей ножом, а затем выкинул всю добычу и сбежал.
Позже подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии. 32-летний мучжина заявил, что «украл магазин».
В отношении неудачливого вора возбуждено уголовное дело.
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Пьяный мужчина зашёл в супермаркет, взял две бутылки водки и закуску к ним. Одну бутылку он разбил сразу у витрину, а с остльным направился на выход, в обход кассы. Вора попыталась остановить кассир, однако, он стал угрожать ей ножом, а затем выкинул всю добычу и сбежал.
В отношении неудачливого вора возбуждено уголовное дело.
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Евгения Парфентьева