В Челябинской области 70-летний пенсионер-инвалид изнасиловал соцработника

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Сотрудница одного из учреждений социального обслуживания в Копейске обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.
По словам женщины, её изнасиловал 70-летний пациент, пишет URA.RU.
Обвиняемый надругался над женщиной ночью в одной из палат. Проверка, которую провела полиция, подтвердила факты, которые рассказала потерпевшая.
Пенсионер задержан и помещён в изолятор временного содержания.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемый сейчас ожидает избрания меры пресечения.
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Обвиняемый надругался над женщиной ночью в одной из палат. Проверка, которую провела полиция, подтвердила факты, которые рассказала потерпевшая.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемый сейчас ожидает избрания меры пресечения.
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Мария Фирсова