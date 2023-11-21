Учительница и школьник занялись сексом на парковке пиццерии

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В США арестована учительница физкультуры частной христианской школы из штата Южная Каролина. Она совратила 17-летнего школьника.
New York Post сообщает, что 27-летнюю Рейган Андерсон отправили под стражу после того, как с жалобой в полицию обратилась администрация учебного заведения, где она работала тренером футбольной команды. Женщине предъявили два обвинения в изнасиловании несовершеннолетнего.
В октябре педагог занималась сексом со своим подопечным в частном доме в городе Холли-Хилл, а также на парковке пиццерии Pizza Hut в городе Санти.
Андерсон отправляла ему свои фото в обнаженном виде. Слухи об отношениях учительницы и подростка поползли по школе. 8 ноября администрация обратилась в правоохранительные органы.
Андерсон была выпущена под залог в 2,5 тысячи долларов. Теперь она обязана носить электронный браслет до следующего заседания суда. Ей запрещено общаться с пострадавшим и его семьей.
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В октябре педагог занималась сексом со своим подопечным в частном доме в городе Холли-Хилл, а также на парковке пиццерии Pizza Hut в городе Санти.
«Тренер, которому мы верили, учительница, подруга злоупотребила этим доверием и нарушила присягу педагога. Она разрушила жизнь нашего сына», —сказала мать школьника на судебном заседании.По её словам, ни один молодой спортсмен в городе не будет в безопасности, «пока она находится на свободе».
Андерсон была выпущена под залог в 2,5 тысячи долларов. Теперь она обязана носить электронный браслет до следующего заседания суда. Ей запрещено общаться с пострадавшим и его семьей.
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Мария Фирсова