В Чувашии мужчина заживо сжег подругу

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В Чувашии мужчина облил знакомую женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег её. Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии, а поджигатель задержан. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Из сообщения следует, что 27 ноября 36-летний житель города Козловка поссорился со своей подругой и от злости облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Уточняется, что мужчина находился в сильном алкогольном опьянении.
Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу. Она получила ожоги не менее 60% тела, она госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.
Ранее суд в Иркутске вынес четвертый приговор ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, который убил более 80 человек. Он получил еще 10 лет колонии по новому делу по трем эпизодам.
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Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу. Она получила ожоги не менее 60% тела, она госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.
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Элина Позднякова