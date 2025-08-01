В ДНР произошло частичное обрушение здания школы
В Макеевке обрушилась часть здания школы № 86
В городе Макеевка в Донецкой Народной Республики (ДНР) 31 июля произошло частичное обрушение здания средней общеобразовательной школы № 86. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей администрации и экстренных служб.
По данным РЕН ТВ, обрушение затронуло стены в районе актового зала. Инцидент произошёл в дневное время, когда в здании не проводились занятия. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало.
Как сообщил директор школы Николай Ключаров, внезапное разрушение стало неожиданностью для педагогического состава и технической службы учреждения.
«В причинах сейчас разбираемся. В целом, техническое состояние школы считалось удовлетворительным, никаких аварийных предпосылок ранее выявлено не было», – отметил он в комментарии Царьграду.На место происшествия оперативно прибыли представители городской администрации, сотрудники МЧС и специалисты строительного надзора. Территория вокруг разрушенной части здания была оцеплена, проводится техническое обследование несущих конструкций и оценка возможного риска дальнейших обрушений.
Пока учебный процесс в школе приостановлен. Власти рассматривают варианты временного перевода учеников в другие образовательные учреждения города до завершения работ по восстановлению.
По предварительным данным, среди возможных причин происшествия рассматриваются скрытые строительные дефекты, а также воздействие внешних факторов, включая недавние осадки и общее старение конструкций. Окончательные выводы будут сделаны после проведения технической экспертизы.