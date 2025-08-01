В ДНР произошло частичное обрушение здания школы

01 августа 2025, 11:43

В Макеевке обрушилась часть здания школы № 86

Фото: iStock/Srdjanns74

В городе Макеевка в Донецкой Народной Республики (ДНР) 31 июля произошло частичное обрушение здания средней общеобразовательной школы № 86. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей администрации и экстренных служб.





По данным РЕН ТВ, обрушение затронуло стены в районе актового зала. Инцидент произошёл в дневное время, когда в здании не проводились занятия. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало.



Как сообщил директор школы Николай Ключаров, внезапное разрушение стало неожиданностью для педагогического состава и технической службы учреждения.





«В причинах сейчас разбираемся. В целом, техническое состояние школы считалось удовлетворительным, никаких аварийных предпосылок ранее выявлено не было», – отметил он в комментарии Царьграду.