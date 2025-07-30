Появилось видео пациентов с переломами в палате и обрушенным потолком на Камчатке

30 июля 2025, 14:29

Фото: iStock/photovs

В сети появилось видео, запечатлевшее последствия сильного землетрясения на Камчатке. На кадрах видно, как в больничной палате с обрушенным потолком лежат женщины, среди которых есть пожилые, с гипсовыми ногами.





Несмотря на разрушения и рассыпавшиеся обломки вокруг, пациентки держатся бодро и сохраняют хорошее настроение.



Оператор поинтересовался у женщин, как они и отметил:





«Вам, без сомнения, будет что вспомнить», — подчеркнул мужчина.

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