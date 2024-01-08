В домах на нескольких улицах Ростова-на-Дону нет отопления и электричества

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
Ростов-на-Дону оказался частично накрыт блэкаутом: в домах сразу на нескольких улицах города отсутствует электричество, сообщает издание RostovGazeta со ссылкой на представителей компании «Донэнерго»
Управляющая компания ЖК «Екатерининский» ранее сообщила об аварийной ситуации на одной из распределительных подстанций Ростова-на-Дону. При этом в АО «Донэнерго» пообещали восстановить электроснабжение к часу ночи 8 января. Дополнительно предупреждать о возобновлении электроснабжения не будут.
Читайте также:
Бастрыкин поручил проверить факты отключения энергоресурсов в Подмосковье
Более 200 тысяч россиян остались без электричества из-за непогоды
МЧС: Причиной отключения света в Туле стала техническая неисправность
Артем Путинцев