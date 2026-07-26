В Донецке водитель насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе
В Донецке водитель Volkswagen Transporter насмерть сбил 60-летнюю женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по республике.
Смертельная авария произошла 26 июля на бульваре Шевченко. Предварительно, водитель «не предоставил преимущество в движении» и совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте.
Ранее сообщалось, что автомобиль Lada и машина скорой помощи столкнулись на трассе в городе Миасс Челябинской области. Предварительно, водитель легковушки превысил скоростной режим, разогнавшись до 180 километров в час. Также выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав.