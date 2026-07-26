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Пьяный водитель без прав влетел в скорую на скорости 180 км/ч

Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Миассе
Фото: iStock/Motortion

Легковой автомобиль Lada и машина скорой помощи столкнулись на трассе в городе Миасс Челябинской области. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП и ДТП. Регион 74. Челябинск и область».



Предварительно, водитель отечественного автомобиля превысил скоростной режим — по словам очевидца, он разогнался до 180 километров в час. Также выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав.

В результате удара обе машины получили серьезные повреждения: у скорой помят капот и снесен бампер, легковушка превратилась в груду металла. В ДТП пострадали четыре человека: водители обоих транспортных средств, пассажир Lada и два фельдшера. Всех пострадавших доставили в больницы.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. По ее итогам они примут процессуальное решение.

Лидия Пономарева

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