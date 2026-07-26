Пьяный водитель без прав влетел в скорую на скорости 180 км/ч

26 июля 2026, 10:56

Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Миассе

Фото: iStock/Motortion

Легковой автомобиль Lada и машина скорой помощи столкнулись на трассе в городе Миасс Челябинской области. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП и ДТП. Регион 74. Челябинск и область».