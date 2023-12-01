В ДТП под Новосибирском погибли двое детей 12 и трёх лет

Фото: iStock/NadiaCruzova
В Новосибирской области в дорожной аварии погибли двое детей, ещё один человек пострадал. В региональном ГУМВД сообщили, что на встречной полосе столкнулись грузовик и легковая иномарка. Об этом пишет РИА Новости.
«После столкновения оба автомобиля совершили съезд в кювет. В результате ДТП погибли двое несовершеннолетних пассажиров трёх и двенадцати лет, травмирована водитель-женщина легкового автомобиля», — проинформировали в ГУМВД по Новосибирской области.
Читайте также:
На Сахалине совершил аварийную посадку летевший из Москвы самолёт «Аэрофлота»
СК РФ завёл уголовное дело на воспитателя из-за признаков истязания детей в Чите
В центре Москвы из-за удара током погибла лошадь
Диана Аванесян