В ДТП с автобусом в Польше погибли трое граждан Украины

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Трое граждан Украины, в том числе ребенок, погибли в дорожном происшествии в Польше, передает издание In Poland.
Уточняется, что инцидент произошел рано утром в воскресенье около 4.30 утра возле Хрубешова Люблинского воеводства – недалеко от границы с Украиной.
Известно, что автобус врезался в дерево. Причины устанавливаются.
По информации портала, в автобусе десять человек. В результате скончались две женщины и шестилетний ребенок.
Тем временем, стало известно, что мужчина, протаранивший толпу людей у ресторана в Новгородской области, задержан. Напомним, что возле заведения в городе Боровичи возник конфликт. Мужчина сел автомобиль и наехал на участников потасовки.
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Тем временем, стало известно, что мужчина, протаранивший толпу людей у ресторана в Новгородской области, задержан. Напомним, что возле заведения в городе Боровичи возник конфликт. Мужчина сел автомобиль и наехал на участников потасовки.
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Дана Игумнова