Турецкая авиакомпания Sunexpress «забыла» в Париже 30 пассажиров и одного пилота

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Самолет турецкой авиакомпании Sunexpress вылетел отправился в рейс из Парижа в Измир без 30 пассажиров с приобретенными билетами и одного из пилотов. Инцидент произошел в аэропорту Шарль де Голль.
В результате 30 дезориентированных пассажиров, а также второй пилот экипажа воздушного судна, на борт не попали и остались в Париже. Полупустой самолет урезанный экипаж благополучно посадил в аэропорту Измира. Представители компании-перевозчика пока никак не прокомментировали ситуацию.
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Александр Бойцов