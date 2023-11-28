В Екатеринбурге две матери подрались возле детского сада

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В Екатеринбурге конфликт двух женщин в мессенджере перерос в кровавое побоище, об этом сообщает E1.RU.
По информации СМИ, женщины, которые водят своих детей в один детсад, повздорили из-за комментария в социальных сетях. Одна из них осудила драку в торговом центре, предположив национальность дерущихся. Муж её оппонентки поинтересовался, каким образом она это определила. Эта переписка закончилась оскорблениями, после чего конфликт состоялся уже в мессенджере между двумя женщинами. Они также обменялись грубостями.
Некоторое время спустя стороны конфликта встретились к ворот детского сада, где между ними произошла жестокая драка.
Другая женщина, в свою очередь, обвинила первую в клевете.
После случившегося пострадавшая написала заявление в полицию. В ситуации разбираются правоохранительные органы.
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Некоторое время спустя стороны конфликта встретились к ворот детского сада, где между ними произошла жестокая драка.
«Она меня подкараулила, напала сзади, повалила на пол, била головой об стенку. А когда я уже была вся в крови, приставила мне нож к щеке. Сказала, что порежет меня и ребенка, что ее муж будет «всё решать», - рассказала одна из женщин.
Другая женщина, в свою очередь, обвинила первую в клевете.
После случившегося пострадавшая написала заявление в полицию. В ситуации разбираются правоохранительные органы.
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Евгения Парфентьева