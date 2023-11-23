В Екатеринбурге арестовали криминального авторитета Фартового

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Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу криминального авторитета Фартового (Александра Дискова), об этом сообщает URA.RU.
Дискова задержали 22 ноября в екатеринбуржском аэропорту Кольцово, когда он вернулся на Родину из Дубая. В России на мужчину было возбуждено два уголовных дела.
Криминального авторитета обвиняют в покушении на убийство. Дело было заведено после того, как Дисков устроил драку со стрельбой возле одного из клубов Екатеринбурга. Отмечается, что свою вину мужчина не признал.
Дисков пробудет в следственном изоляторе до 21 января 2024 года.
По информации URA.RU, Дисков был соратником покойного свердловского криминального авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). После смерти Гардт, Дисков забрал бизнес бывшего товарища себе. Он также неоднократно был судим по тяжким статьям.
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Криминального авторитета обвиняют в покушении на убийство. Дело было заведено после того, как Дисков устроил драку со стрельбой возле одного из клубов Екатеринбурга. Отмечается, что свою вину мужчина не признал.
По информации URA.RU, Дисков был соратником покойного свердловского криминального авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). После смерти Гардт, Дисков забрал бизнес бывшего товарища себе. Он также неоднократно был судим по тяжким статьям.
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Евгения Парфентьева