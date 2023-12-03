В Екатеринбурге школьник избил продавца, не продавшую алкоголь

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В Екатеринбурге подросток избил женщину, не продавшую ему алкоголь.
Telegram-канал E1.RU пишет, что инцидент случился 2 декабря на улице Старых Большевиков в продуктовом магазине. Несовершеннолетний хотел купить алкоголь, но продавец отказалась продать спиртное. Парень начал ей угрожать и избивать.
Сотрудница громко закричала. Очевидцы сообщают, что школьник сломал руку мужчине, который попытался дать ему отпор.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге разыскивают мужчину, переставшего узнавать родственников после инсульта.
Мужчина, который перенёс три инсульта, перестал узнавать родных, пишет E1. По словам жены 51-летнего екатеринбуржца, муж перестал узнавать её и их годовалого сына после третьего инсульта, который случился 29 ноября.
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Сотрудница громко закричала. Очевидцы сообщают, что школьник сломал руку мужчине, который попытался дать ему отпор.
Мужчина, который перенёс три инсульта, перестал узнавать родных, пишет E1. По словам жены 51-летнего екатеринбуржца, муж перестал узнавать её и их годовалого сына после третьего инсульта, который случился 29 ноября.
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Мария Фирсова