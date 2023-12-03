В Астрахани задержали экс-начальника отдела по борьбе с наркотиками

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Подполковник занимался покровительством местной ОПГ, распространявшей в городе запрещённые вещества.
SHOT пишет, что в Астрахани под следствием уже более трёх месяцев находится банда из пяти человек. Преступников задержали в конце августа 2023 года. Они попались на продаже 560 г прегабалина, который внесён в список сильнодействующих веществ, запрещённых к свободному обороту в России.
Оказалось, что у задержанных есть и шестой подельник. Им оказался 39-летний подполковник полиции Эльмар Мустафаев. В астраханском управлении по контролю за оборотом наркотиков он был главой отдела, специализировавшегося на ОПГ и на борьбе с легализацией доходов от наркотиков.
После задержания Мустафаева выяснилось, что он уволен со службы 27 ноября по выслуге лет (отработал в органах 16 лет).
В управлении началась служебная проверка. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание — 8 лет колонии.
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Оказалось, что у задержанных есть и шестой подельник. Им оказался 39-летний подполковник полиции Эльмар Мустафаев. В астраханском управлении по контролю за оборотом наркотиков он был главой отдела, специализировавшегося на ОПГ и на борьбе с легализацией доходов от наркотиков.
В управлении началась служебная проверка. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание — 8 лет колонии.
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Мария Фирсова