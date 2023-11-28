В Екатеринбурге в многоэтажке загорелись две квартиры

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В Екатеринбурге в многоквартирном доме по адресу Родонитовая, 36 произошло возгорание. Загорелись два балкона на 11 и 12 этажах. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
«Сообщение о пожаре поступило в 20:34. По предварительной информации, в 12-этажном доме горят два балкона на 11 и 12 этажах. Сформированы звенья газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушении пожара», — рассказали в МЧС.Сведений о пострадавших на данный момент нет. На месте происшествия работают 17 спасателей и 7 единиц спецехники.
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