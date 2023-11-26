В Евпатории началась эвакуация людей из затопленных во время шторма домов

Фото: istockphoto/Plus69
Жителей Евпатории эвакуируют из-за подтоплений в домах.
Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.
«Силами «Крымспаса» проводится эвакуация людей из пяти затопленных домов в городе Евпатория», – сообщил Олег Крючков.
Всего из затопленных домов на улице Симферопольской в Евпатории планируют эвакуировать 15 человек. Люди будут размещены в пансионатах и санаториях.
Напомним, на западное побережье Крыма сегодня вечером обрушился ураганный ветер и шторм. Порывы ветра достигали 40 м/с.
Дорога Евпатория – Саки работает в однополосном реверсном режиме. Очевидцы сообщают, что в городе затоплена трасса.
Ранее сообщалось, что проливные дожди, которые сопровождались ураганными ветрами, обрушились сразу на несколько провинций на юге и юго-западе Турции.
Читайте также:
На Севастополь надвигается «шторм века»
Москву накроет «чёрная метель»
В Турции проливные дожди затопили населённые пункты
«Силами «Крымспаса» проводится эвакуация людей из пяти затопленных домов в городе Евпатория», – сообщил Олег Крючков.
Напомним, на западное побережье Крыма сегодня вечером обрушился ураганный ветер и шторм. Порывы ветра достигали 40 м/с.
Дорога Евпатория – Саки работает в однополосном реверсном режиме. Очевидцы сообщают, что в городе затоплена трасса.
Ранее сообщалось, что проливные дожди, которые сопровождались ураганными ветрами, обрушились сразу на несколько провинций на юге и юго-западе Турции.
Читайте также:
На Севастополь надвигается «шторм века»
Москву накроет «чёрная метель»
В Турции проливные дожди затопили населённые пункты
Мария Фирсова