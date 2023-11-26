В Турции проливные дожди затопили населённые пункты

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Проливные дожди, которые сопровождались ураганными ветрами, обрушились сразу на несколько провинций на юге и юго-западе страны.
Телеканал TRT сообщает, что подтопления возникли в нескольких турецких городах провинции Анталья. Но это касается населённых пунктов, которые далеки от туристических объектов.
Более всего пострадал Измир. Там море вышло из берегов из-за обильных осадков.
В ближайшие часы, по данным синоптиков, ливни пройдут и в центральной части Турции.
Ранее о снежных рекордах в следующем месяце москвичей предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В Telegram-канале он сообщил, что декабрь будет самым снежным более чем 70 лет. По данным эксперта, наибольший прирост снежного покрова возможен уже в конце ноября и 3 декабря.
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Более всего пострадал Измир. Там море вышло из берегов из-за обильных осадков.
Ранее о снежных рекордах в следующем месяце москвичей предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В Telegram-канале он сообщил, что декабрь будет самым снежным более чем 70 лет. По данным эксперта, наибольший прирост снежного покрова возможен уже в конце ноября и 3 декабря.
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Мария Фирсова