В Финском заливе недалеко от «Газпром Арены» обнаружили торпеду времён ВОВ

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Торпеду времён Великой Отечественной войны обнаружили в районе Крестовского и Васильевского островов в Санкт-Петербурге. Снаряд медленно дрейфовал по Финскому заливу в сторону «Газпром Арены».