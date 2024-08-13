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В Финском заливе недалеко от «Газпром Арены» обнаружили торпеду времён ВОВ

13 августа 2024, 17:20
Фото: istockphoto/Picturesque Japan

Фото: istockphoto/Picturesque Japan

Торпеду времён Великой Отечественной войны обнаружили в районе Крестовского и Васильевского островов в Санкт-Петербурге. Снаряд медленно дрейфовал по Финскому заливу в сторону «Газпром Арены».


Правоохранители огородили опасную территорию буйками, передаёт портал 78.ru. Неподалёку дежурил полицейский катер во избежание случайного наплыва судов на снаряд. На место были вызвана группа сапёров и водолазов. Сегодня планируется доставить торпеду на берег.

Изначально планировалось ликвидировать снаряд на полигоне, где подрывники проводят специальные операции с опасными предметами. Однако после тщательного исследования выяснилось, что в торпеде отсутствует взрывчатое вещество. Поэтому специалисты решили не уничтожать снаряд, а просто разобрать его на металлолом.

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