Украинская мина обезврежена у берегов Турции

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Сапёры обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Чёрном море у берегов Турции. Об этом сообщает газета Milliyet.
Отмечается, что в субботу вечером в шестидесяти метрах от берега на глубине пяти метров был обнаружен подозрительный объект. Выходы на пляжи вблизи города Эрегли были закрыты. Прибывшие на место полицейские и сотрудники береговой охраны установили, что находка – это мина, произведённая на Украине.
В воскресенье мина была уничтожена сапёрами-водолазами. Во время проведения операции было закрыто движение на прилетающей к пляжу автотрассе. В 14:00 пляжи вновь были открыты для отдыхающих.
Напомним, что в январе текущего года Болгария, Румыния и Турция подписали соглашение об учреждении Рабочей группы по противоминным мерам в Чёрном море. Предполагается, что она начнёт работу со 2 июля.
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В воскресенье мина была уничтожена сапёрами-водолазами. Во время проведения операции было закрыто движение на прилетающей к пляжу автотрассе. В 14:00 пляжи вновь были открыты для отдыхающих.
Напомним, что в январе текущего года Болгария, Румыния и Турция подписали соглашение об учреждении Рабочей группы по противоминным мерам в Чёрном море. Предполагается, что она начнёт работу со 2 июля.
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Анастасия Чинкова