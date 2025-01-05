В ФРГ перед еврейским мемориалом Прагер-Хаус неизвестные подложили голову свиньи

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В городе Апольд в немецкой федеральной земле Тюрингия неизвестные подбросили голову свиньи перед еврейским мемориалом Прагер-Хаус. Это бывший дом еврейской семьи Прагер, все члены которой были убиты во времена нацистской Германии.
Бернхард Прагер был наследственным торговцем, семья которого была известна в Тюрингии с конца XIX века, напоминает немецкое издание Bild. Он сам и все его многочисленные домочадцы были уничтожены в годы процветания в Германии нацистского режима. Дом семьи Прагер на Бернхард-Прагер-Гассе в Апольде стал мемориалом жертвам Холокоста. Кто-то подбросил перед ним голову свиньи.
Происшествие было воспринято как акт разжигания национальной и религиозной ненависти. Его расследование взяла на себя служба государственной безопасности ФРГ.
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