В Гааге произошли беспорядки

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В Гааге в субботу произошли беспорядки, в которых участвовали две группы граждан Эритреи, пишет газеты NL Times.
Полиция применила слезоточивый газ, чтобы восстановить порядок.
По данным издания, беспорядки начались после стычки между двумя группами эритрейцев на территории павильона, где проходило мероприятие. Участники беспорядков метали в полицию крупные камни, велосипеды и дорожные знаки.
Кроме того, хулиганы подожгли две полицейские машины и разбили окна павильона. Полиция разгоняла толпу с использованием полицейских фургонов и слезоточивого газа, получив на это разрешение от мэра города Яна ван Занена. Представитель муниципалитета отметил, что градоначальник ввел чрезвычайное положение в районе инцидента.
На данный момент неизвестно, что стало причиной столкновения и были ли пострадавшие.
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По данным издания, беспорядки начались после стычки между двумя группами эритрейцев на территории павильона, где проходило мероприятие. Участники беспорядков метали в полицию крупные камни, велосипеды и дорожные знаки.
На данный момент неизвестно, что стало причиной столкновения и были ли пострадавшие.
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Артем Кузьмин