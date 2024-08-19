В Германии 100 тыс. человек остались без света из-за куницы

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Куница перегрызла провода в трансформаторе электроподстанции и оставила без электричества около 100 тысяч человек на юге Германии. Об этом сообщает портал SWR.
Инцидент произошел утром 19 августа. В этот день на два с лишним часа отключилось электричество в значительной части городов Людвигсбург и Корнвестхайм.
Коммунальщики пояснили, что электричество пропало из-за куницы, которая залезла в трансформатор электроподстанции и повредила провода. Уточняется, что помимо электричества пропал интернет и мобильная связь.
На перекрестках, где погасли светофоры, работали сотрудники дорожной полиции. Свет погас также и в здании вокзала, пассажирам пришлось идти к поездам в абсолютной темноте.
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Коммунальщики пояснили, что электричество пропало из-за куницы, которая залезла в трансформатор электроподстанции и повредила провода. Уточняется, что помимо электричества пропал интернет и мобильная связь.
На перекрестках, где погасли светофоры, работали сотрудники дорожной полиции. Свет погас также и в здании вокзала, пассажирам пришлось идти к поездам в абсолютной темноте.
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Екатерина Коршунова