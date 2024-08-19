Подмосковные спасатели сняли с клёна кошку и её хозяйку

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса сняли с дерева кота и его хозяйку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В службу 112 позвонила жительница деревни Шохово Можайского городского округа. Женщина сообщила, что её кошка утром залезла на высокий клён и не может спуститься.
Один из пожарных поднялся на дерево, помог женщине переместиться на лестницу и стал контролировать спуск, пока хозяйка с перепуганным животным не оказалась в безопасности.
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«Прибыв по указанному адресу, огнеборцы 234-й пожарно-спасательной части обнаружили на дереве не только кошку, но и её хозяйку. Женщина решила не дожидаться специалистов и забралась на четырёхметровую высоту, желая самостоятельно спасти любимицу. Спускали обоих по лестнице-штурмовке», – отметили в пресс-службе.
Один из пожарных поднялся на дерево, помог женщине переместиться на лестницу и стал контролировать спуск, пока хозяйка с перепуганным животным не оказалась в безопасности.
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Лора Луганская